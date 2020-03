DooM Eternal: vendite ottime, superiori al suo predecessore

“Desideriamo ringraziare i nostri milioni di fan per l'entusiasmo con cui supportano questo gioco” , ha dichiarato Ron Seger , vicepresidente senior del dipartimento vendite globali di Bethesda Softworks. “Nonostante la chiusura di molti negozi di videogiochi, siamo lieti che così tanti fan abbiano avuto la possibilità di godersi DOOM Eternal.”

Il successo è dovuto anche alleche DooM Eternal sta ottenendo, come la nostra . Su Steam, DooM Eternal ha ottenuto oltre il 90% di recensioni positive e il nostro Pasquale ha scrittonel titolo della recensione.

L' emergenza Coronavirus ha bloccato a casa molte persone e, fra le tante conseguenze, sta favorendo la vendita di contenuti digitali. Bethesda parla di vendite record ( "infrange tutti i record di vendita della serie" ) per DooM Eternal , nonostante abbia commesso un errore rilasciandolo inizialmente senza DRM .

Resta aggiornato sulle ultime offerte

Ricevi comodamente via email le segnalazioni della redazione di Hardware Upgrade sui prodotti tecnologici in offerta più interessanti per te

Registrati

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione.

Leggi la Privacy Policy per maggiori informazioni sulla gestione dei dati personali