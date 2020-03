Bethesda rimuove per sbaglio Denuvo da Doom Eternal

All'annuncio di Doom Eternal, Bethesda confermò l'utilizzo di Denuvo per la protezione del gioco ed impedire che venisse quindi piratato. Ora cha il gioco è stato pubblicato molti utenti di Reddit ed ResetEra hanno scoperto che nella cartella del gioco come vi sia anche l'eseguibile senza Denuvo.

Nel percorso di installazione del gioco trovavamo una cartella chiamata "Original" ed all'interno vi era un eseguibile con lo stesso nome dell'eseguibile principale, ma la dimensione del file è molto diversa. Apparentemente la versione con Denuvo ha un peso di circa 370 MB mentre la DRM-free è di soli 67 MB. Gli utenti che hanno provato a sostituire i due file non hanno riscontrato nessun tipo di problema nell'avviare il gioco che continuava a funzionare senza nessuna apparente restrizione.

Attualmente Bethesda sembra abbia rimosso tramite una patch la cartella "Original" quindi non possiamo confermare in prima persona se effettivamente il file fosse DRM-free, ma su CrackWatch vari utenti affermano che il file fosse effettivamente l'eseguibile senza protezioni e funzionante. In ogni caso la versione DRM-free richiede l'accesso all'account Bethesda ma vari gruppi cracker affermano di aver trovato un modo molto semplice per aggirare anche questo ostacolo. Invitiamo comunque a non tentare la sostituzione dei due file in quanto è in corso una campagna di ban da parte di Bethesda sugli account che ne fanno uso.

Non perdete la recensione di DooM Eternal

Se questo suona come uno scivolone da parte di Bethesda dobbiamo ricordarci di quello che accadde a Rage 2, altro titolo lanciato con Denuvo, protezione che venne poi rimossa nel giro di pochi giorni dal lancio in quanto venne scavalcata in tempo record rendendo di fatto inutile l'utilizzo delle restrizioni.

Denuvo qualche anno fa veniva ritenuto praticamente indistruttibile mentre oggi i giochi che ne fanno uso vengono piratati in poche ore. Non si capisce quindi se l'azione di Bethesda andrà a ripercorrere i passi fatti con Rage 2, se è stato semplicemente un incidente oppure, come alcune fantasiose voci riportano, un gruppo di sviluppatori interni di Bethesda abbia voluto nascondere l'eseguibile DRM-free all'interno delle cartelle di gioco come atto di guerriglia contro i sistemi DRM.

Difficilmente scopriremo mai quale sia la verità dietro questa insolita mossa, l'unica cosa certa è che una versione dell'eseguibile del gioco gira per la rete a disposizione delle versioni pirata e questa volta Bethesda ha fatto tutto da sola.