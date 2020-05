DLSS 2.0 è adesso disponibile su GeForce Now

La nuova tecnica di anti-aliasing basata sui Tensor Core dell'architettura Turing di NVIDIA è ora disponibile anche tramite GeForce Now: il primo gioco a supportarlo è Control di Remedy Entertainment. Lo ha annunciato NVIDIA tramite il suo profilo Twitter rimarcando come "DLSS 2.0 ci permette di migliorare le opzioni di qualità della grafica e al tempo stesso mantenere un frame rate fluido e senza stutter grazie alla potenza dell'intelligenza artificiale e delle GPU RTX".

Come abbiamo visto nell'articolo su Minecraft RTX, il deep learning può rappresentare un "game changer" importante per le prestazioni dei giochi, al punto da diventare cruciale nel caso di abilitazione del Ray Tracing per poter giocare a un frame rate accettabile. Basandosi sul "training" di un bot offline, questa tecnica sfrutta elaborazioni già effettuate in precedenza per non gravare sulle risorse di calcolo in quel momento a disposizione della GPU.

DLSS è una tecnica avveniristica che potrebbe risolvere molti problemi di implementazione dell'anti-aliasing. Applica l'anti-aliasing senza compromissioni in termini di qualità usando l'intelligenza artificiale e la parte hardware delle GPU GeForce RTX adibita ad essa, ovvero i Tensor Core. DLSS 2.0 usa una rete neurale di deep learning, chiamata NGX, Neural Graphics Framework, che viene allenata offline con un supercomputer a cui vengono somministrate decine di migliaia di immagini ad alta risoluzione. Il supercomputer le renderizza a frame molto bassi usando 64 sample per pixel, in modo da favorire la qualità senza preoccuparsi delle prestazioni. Dopo che la rete viene addestrata, NGX fornisce i risultati dei propri calcoli ai PC tramite aggiornamento dei driver NVIDIA o altri tipi di aggiornamenti OTA. I Tensor Core dell'architettura Turing, quindi, grazie alla capacità di calcolo fino a 110 teraflop per l'intelligenza artificiale di cui sono dotati, individuano se nel gioco esistono immagini simili a quelle già processate offline e propongono in tempo reale i risultati disponibili. Ne abbiamo parlato diffusamente qui.

Consultate l'articolo su MechWarrior 5 Mercenaries con altri studi su DLSS 2.0.

Oltre all'aggiornamento di Control che supporta il DLSS 2.0, NVIDIA ha annunciato l'elenco completo dei nuovi giochi disponibili su GeForce Now:

