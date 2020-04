Nvidia GeForce Now: i Fondatori non pagheranno fino a giugno

In un'e-mail inviata ai Fondatori di GeForce NOW, NVIDIA rende noto che non realizzerà prelievi di denaro rispetto ai sistemi di pagamento predisposti fino al mese di giugno. Si tratta di una misura presa nel contesto della pandemia di Covid-19 in corso ma sicuramente inerente anche al momento di difficoltà della piattaforma.

Oltre NVIDIA, diverse aziende stanno fornendo gratuitamente una lista di videogiochi in modo da venire incontro alle persone costrette a rimanere a casa per via della quarantena. Tuttavia, Xbox Game Studios, Warner Bros. e Codemasters si sono recentemente aggiunti al lungo elenco di produttori di videogiochi che non gradiscono la nuova politica di GeForce Now. Da quando il servizio è stato lanciato nella versione definitiva, prevede che sia possibile giocare attraverso i datacenter di NVIDIA ma con log-in di servizi di distribuzione di terze parti (come Steam), cosa non gradita ai produttori.

"Come potete immaginare, stiamo riscontrando un aumento sostanziale del numero di giocatori di GeForce NOW e del tempo che dedicano al gioco" si legge in un comunicato di NVIDIA. "Il servizio continua a crescere, e allo stesso tempo abbiamo deciso di cogliere l'occasione per mostrare ai nostri primi soci Fondatori la nostra riconoscenza: per loro, la fatturazione non inizierà fino a giugno 2020".

Inoltre, sul sito di GeForce Now non è ancora possibile sottoscrivere l'abbonamento "Fondatori".