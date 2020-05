Panasonic punta sui videogiochi e sceglie l'Osservatorio Italiano Esports

Panasonic annuncia il suo ingresso nell'Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per aziende, team, agenzie, centri media e professionisti che hanno interesse a investire nel mercato emergente degli sport elettronici. La partnership rientra nella strategia di sondare nuovi segmenti di mercato e accrescere la presenza in un settore affine al core business dell'azienda.

L'Osservatorio Italiano Esports rappresenta un’opportunità interessante per Panasonic per approfondire le dinamiche del settore degli Esports, complementare e sinergico rispetto al mondo dell’elettronica di consumo. Grazie a questo accordo, il network di aziende dell'Osservatorio Italiano Esports aggiunge un ulteriore partner di assoluto prestigio.

Con la partecipazione attiva a Games Week 2019, Panasonic ha già avuto modo di farsi apprezzare da tutti i gamers coinvolti per la qualità elevata dei propri schermi TV: in quell’occasione, l’azienda fu partner tecnico di Ubisoft con un fornitura esclusiva di televisori OLED e LED con funzione “Game Mode”. Si tratta di una modalità con calibrazione apposita per massimizzare le performance di gioco.

L'Osservatorio Italiano Esports riunisce e crea connessioni tra le aziende più importanti interessate al settore e tra quelle aziende che si affacciano per la prima volta al mondo dei videogiochi competitivi. Gli strumenti di monitoring e di informazione quotidiana messi a disposizione dei membri sulle migliori case histories di Esports marketing nazionali e internazionali costituiscono una risorse di enorme valore per le aziende. L'ingresso di Panasonic conferma proprio la validità del progetto.

Dopo GroupM Esp Italy, Arena, Exeed e Notorious Legend, l'Osservatorio Italiano Esports continua la prima fase di adesione dei nuovi membri. Nei prossimi giorni saranno annunciati altri partner che andranno a completare il nucleo fondativo del progetto.

Altri dettagli sull'Osservatorio Italiano Esports si trovano sul sito ufficiale.