Discord inizia a testare l'integrazione con YouTube

Discord ha iniziato a testare l'integrazione ufficiale di YouTube. La nuova funzione si chiama Watch Together ed è ora disponibile su un numero limitato di server di Discord. Consente a più utenti di condividere in Discord la visione di contenuti provenienti dalla piattaforma di proprietà di Google.

Discord: Watch Together prende il posto di Rythm e Groovy Discord

L'integrazione di YouTube è in fase di sviluppo da più di un anno, ma solo recentemente ha ricevuto priorità e ora sembra in dirittura d'arrivo su una moltitudine di server. La notizia arriva subito dopo che YouTube ha disabilitato due famosi bot musicali di Discord. I due bot, chiamati Rythm e Groovy Discord, venivano usati dalla community di Discord per ascoltare musica via YouTube in Discord.

A differenza dei bot precedenti, Watch Together è sviluppato specificamente per YouTube e riproduce messaggi pubblicitari che interrompono l'esperienza di ascolto in certi momenti. Gli utenti di Discord possono creare playlist cercando o incollando collegamenti e c'è anche un'opzione per consentire ad altri membri di controllare la riproduzione del video.

L'integrazione di YouTube di Discord è disponibile solo su un numero molto limitato di server, ma si apprende che ulteriori test verranno condotti nelle prossime settimane e che Discord spera di renderla disponibile a tutti entro la fine di ottobre.

Negli ultimi mesi Discord ha detto no all'acquisizione da parte di Microsoft, mentre a inizio 2022 il servizio arriverà su PlayStation.