Discord ha detto no ai miliardi di Microsoft: va avanti da sola, per ora

Discord balla da sola, almeno per ora. Secondo il Wall Street Journal, le trattative con Microsoft e altre aziende per una vendita stimata in oltre 10 miliardi di dollari si sono concluse senza un nulla di fatto. La popolare piattaforma di interazione online, secondo i ben informati, aveva attirato le attenzioni di Amazon, Epic Games e infine Microsoft, con la quale avrebbe approfondito il tema di un'acquisizione.

Evidentemente non c'è stata la proverbiale fumata bianca e Discord ha deciso di rimanere indipendente, in vista di una probabile quotazione per ottenere i finanziamenti utili alla sua crescita. La piattaforma conta circa 140 milioni di utenti mensili e ha fatturato circa 130 milioni di dollari nel 2020, senza tuttavia ottenere un profitto.

L'interesse di Microsoft e delle altre aziende per Discord riguarda gli utenti e la possibilità guadagnarsi l'accesso a grandi comunità precostituite, al fine di trasformarne i membri in clienti ricorrenti per i loro altri prodotti. Microsoft ha già un paio di servizi vocali e di chat, Skype e Teams, ma Discord è uno strumento diverso e si rivolge a una fascia di pubblico differente, più giovane.

Nulla di fatto per ora, anche se il WSJ riporta che Discord e Microsoft si sono lasciate in buoni rapporti, pronte a risedersi attorno a un tavolo qualora la posizione di Discord dovesse cambiare in futuro.