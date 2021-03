Microsoft vuole comprare Discord per oltre 10 miliardi di dollari?

Microsoft sarebbe in trattativa per acquisire Discord, la popolare piattaforma di interazione (chat, video, ecc.) molto usata dai videogiocatori e che, nell'ultimo anno, ha cercato di sfruttare il confinamento pandemico per espandere il proprio pubblico. Secondo le fonti di Bloomberg, l'operazione - capitanata dal capo di Xbox, Phil Spencer - potrebbe chiudersi con un esborso superiore ai 10 miliardi di dollari.

Poche ore prima della testata finanziaria, il sito VentureBeat scriveva che Discord stava esplorando diverse opzioni per il proprio futuro, dalla quotazione (che sarebbe ancora sul tavolo) alla vendita per oltre 10 miliardi di dollari. L'azienda ha attirato l'interesse di diverse società nell'ultimo periodo, si fanno i nomi di Epic Games e Amazon, ma alla fine avrebbe deciso di trattare in modo esclusivo con un'unica parte, e tale realtà sarebbe proprio Microsoft. A ogni modo, secondo Bloomberg, l'intesa non sarebbe imminente.

Con circa 140 milioni di utenti mensili, Discord ha chiuso il 2020 con un fatturato di 130 milioni di dollari senza tuttavia raggiungere un utile, riporta il Wall Street Journal. L'ultima valutazione risale al dicembre scorso, ed era di circa 7 miliardi dopo un round di investimenti di 100 milioni di dollari. Discord è una piattaforma che la maggior parte degli utenti usa gratuitamente, ma c'è anche un piano mensile da 9,99 dollari chiamato Nitro che offre un insieme di funzionalità più ampio, dai video a risoluzione maggiore per arrivare agli upload fino a 100 MB.