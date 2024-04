Diablo 4: il maggior numero di giocatori accede da Xbox. Il rilascio su Game Pass è un successo

Di recente, a seguito dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, alcuni giochi dell'editore americano sono stati pubblicati su Game Pass. A quanto pare, l'esclusivo servizio di Xbox ha reso la console di casa la piattaforma più popolare tra i giocatori di Diablo 4, un franchise il cui nome è sempre stato legato al mondo PC.

"Stiamo integrando i titoli Activision Blizzard nei nostri servizi: abbiamo lanciato Diablo 4 su Game Pass e Xbox è diventata rapidamente la piattaforma [più adottata] per i giocatori di D4" avrebbe scritto Sarah Bond in una mail intercettata da Windows Central.

In realtà la notizia non stupisce neanche troppo: già Diablo 3 ricevette l'acclamazione del pubblico console. Il gioco fu rilasciato inizialmente per la settima generazione di console, su Xbox 360 e PlayStation 3, ma fu immediatamente riproposto anche per le generazioni successive approdando perfino su Nintendo Switch. Non sorprende che l'inclusione nel servizio in abbonamento del nuovo capitolo abbia catturato l'attenzione di moltissimi videogiocatori.

È comunque significativo che il titolo sia più diffuso su Xbox che non su PC, trattandosi di un gioco da sempre tra i più amati dai giocatori con mouse e tastiera. D'altronde, si tratta di un hack and slash con visuale isometrica, un genere molto più popolare – e in alcuni casi più comodo – da giocare su PC.

Tuttavia, a Blizzard va riconosciuto che i comandi sono stati egregiamente adattati alla gestione con il controller, ragione per cui il gioco è perfettamente godibile anche da console. Inoltre, questo dimostra come Game Pass possa rappresentare uno strumento ideale per diffondere rapidamente il proprio gioco, anche se questo discorso pare non si applichi più agli sviluppatori indie.

Ad ogni modo, nella stessa mail, la Bond avrebbe fatto riferimento anche al futuro di Xbox: la società starebbe sviluppando una nuova console che rappresenterà il più grande salto tecnologico mai visto nel settore. Non è tutto: la nuova Xbox integrerebbe funzionalità legate all'IA e il più grande catalogo di sempre.