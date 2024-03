Game Pass ed Epic Games Store: il supporto agli sviluppatori indie appartiene al passato? La delusione degli studi

Alla GDC (Game Developers Conference) di quest'hanno ha parlato anche Casey Yano, co-fondatore dello studio Mega Crit autore di Slay the Spire. In un'intervista con PC Gamer, lo sviluppatore ha espresso tutta la sua delusione nei confronti dei possessori delle piattaforme per la distribuzione digitale dei videogiochi.

"Ho parlato con almeno 5 piccoli team, da 35 membri o meno, durante la GDC e sono tipo: 'tagli, tagli, tagli, finanziamenti cancellati, trattative che andavano avanti da un anno, cancellate'. Sembra un vero schifo. Noi siamo decisamente privilegiati ad essere in grado di autofinanziarci. [Altrimenti] Sarei davvero molto, molto, molto preoccupato in questo momento" ha spiegato Yano.

In buona sostanza, pare che dopo una fase iniziale di completo entusiasmo, da parte di realtà come Xbox Game Pass o Epic Games Store, i vantaggi per gli sviluppatori indie siano finiti. Queste piattaforme hanno rappresentato finora un perfetto compromesso per pubblicare agevolmente i propri giochi e allo stesso tempo acquisire risorse per continuare lo sviluppo, magari anche di altri progetti.

Non è un segreto che l'esclusività, magari anche temporale, sulle rispettive piattaforme ha rappresentato un'ottima strategia per acquisire nuovi fondi. Tuttavia pare che, complice anche la crisi dell'industria, il supporto agli sviluppatori minori sia venuto a mancare in favore dei grandi progetti.

In sostanza, tanto Epic quanto Microsoft hanno ridotto la portata dei loro finanziamenti rendendo la pubblicazione e il supporto dei giochi molto più complessa per le piccole realtà. Anche il co-fondatore di Red Hook Studio, sviluppatore di Darkest Dungeon, ha confermato quanto lamentato da Yano.

"La corsa all'oro è finita. Vengo dai Territori del Nord Ovest, la città da cui provengo è stata costruita sull'oro, poi hanno trovato i diamanti più a nord. Forse ci sarà un nuovo cambio di paradigma, ma è indubbio che la portata degli accordi di cui ho sentito parlare si è notevolmente ridotta rispetto ai tempi passati. Noi abbiamo certamente ottenuto l'accordo con Epic al momento giusto" ha detto Chris Bourassa.

Red Hook, infatti, ha pubblicato il sequel di Darkest Dungeon in esclusiva su Epic Games Store. Per quanto i giocatori abbiano più volte manifestato il loro dissenso verso questo tipo di strategie, in realtà – almeno finora – gli accordi hanno consentito agli studi di rientrare nell'investimento anche prima della pubblicazione. Si tratta, sostanzialmente, di una garanzia che consente alle piccole realtà di assicurare il futuro del proprio lavoro a prescindere dal successo ottenuto dal gioco.