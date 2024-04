Xbox: tanta potenza, retrocompatibilità e intelligenza artificiale per la console di prossima generazione

Windows Central ha intercettato una mail interna di Microsoft Gaming in cui viene delineato il futuro di Xbox. La mail indirizzata ai dipendenti porterebbe la firma di Sarah Bond, presidente di Xbox, e preannuncerebbe il lancio di una nuova console piuttosto potente supportata dall'introduzione dell'intelligenza artificiale.

Come sempre, le informazioni vanno prese con le dovute cautele poiché non vi è alcuna conferma da parte di Microsoft. Tuttavia, la società neanche ha smentito quanto emerso il che rende le informazioni raccolte dai colleghi davvero interessanti. Secondo Windows Central, dovremmo aspettarci diversi annunci pubblici al riguardo durante l'Xbox Showcase di giugno.

Ad ogni modo, nella mail la Bond avrebbe ribadito che la nuova Xbox rappresenterà il più grande salto tecnologico mai realizzato nel settore. Non solo per i giocatori, però, ma anche per gli sviluppatori che dovrebbero poter realizzare le proprie idee in maniera più semplice e veloce.

"Stiamo innovando sul fronte dell'intelligenza artificiale nei giochi, concentrandoci sul valore offerto a giocatori e sviluppatori così da rendere più veloce la scoperta, il coinvolgimento e la velocità di creazione" avrebbe scritto Bond nella mail. Quella che a prima vista sembra una dichiarazione piuttosto vaga, in realtà si riferisce a un progetto denominato "Gaming AI".

Naturalmente non sappiamo se manterrà questo nome e, soprattutto, di cosa si tratti, ma sembra che l'intelligenza artificiale sarà appannaggio sia dei giocatori che degli sviluppatori. Per i primi, probabilmente, saranno introdotte nuove tecnologie per il miglioramento dell'immagine e del frame rate, magari con tecniche di upscaling alimentate dall'IA (come per DLSS o XeSS).

Al contempo, gli sviluppatori potrebbero avere un ventaglio di strumenti più ampio per la generazione dei dialoghi, ad esempio, o la realizzazione dei modelli. D'altronde, un gameplay "adattivo" che strutturi il gioco in base alle scelte e ai comportamenti del giocatore in maniera realistica sarebbe il più grande passo in avanti degli ultimi anni.

Ma non è tutto, la Bond non avrebbe trascurato il retaggio di Xbox. All'interno della mail, la dirigente avrebbe confermato la creazione di un nuovo team deputato alla "preservazione dei giochi". In buona sostanza, la prossima piattaforma della casa di Redmond dovrebbe garantire il catalogo più ampio mai visto su Xbox con inclusi tutti (o quasi) i giochi rilasciati per le piattaforme precedenti.

"Stiamo costruendo sul nostro solido vantaggio di offrire la retrocompatibilità ai giocatori e manteniamo il nostro impegno per offrire alle future generazioni di videogiocatori la possibilità di divertirsi con il fantastico catalogo di Xbox". "In un periodo in cui la crescita dell'industria è piatta, la nostra continua" si concluderebbe la mail, seppur, così come la maggior parte dei publisher nel settore, anche Microsoft abbia all'attivo un numero importante di licenziamenti operati tra Xbox e la neo acquisita Activision Blizzard.