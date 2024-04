No Man's Sky sempre più apprezzato su Steam: Hello Games vuole l'80% di recensioni positive

Il lancio di No Man's Sky è sicuramente passato alla storia come uno dei più chiacchierati, per vari motivi. Innanzitutto, occorre menzionare l'iconico selfie che ritrae Sean Murray, co-fondatore di Hello Games, e gli altri membri del team sviluppo, un'immagine che è diventata un vero e proprio 'meme'. A quella foto, con cui veniva celebrato l'ingresso del gioco nella fase Gold, è associato il ricordo di un debutto disastroso: dopo aver conquistato l'attenzione di migliaia di giocatori, al day one No Man's Sky non rispecchiava la qualità e le caratteristiche messe in risalto al tempo della sua presentazione - al punto da far partire un'indagine per 'pubblicità ingannevole'.

Tuttavia, negli ultimi sette anni sono cambiate molte cose. Oggi No Man's Sky non è solo riconosciuto come uno dei migliori action/adventure a tema fantascientifico, è anche l'esempio più emblematico di cosa significhi garantire un eccellente supporto post-lancio.

Insomma, la percezione di questo No Man's Sky presso il grande pubblico è cambiata radicalmente grazie all'incredibile lavoro svolto da Hello Games, per non parlare dei numerosi aggiornamenti contenutistici rilasciati in maniera gratuita. Eppure, c'è una cosa che il team capitanato da Murray continua a inseguire instancabilmente: le recensioni positive su Steam.

No Man's Sky: Sean Murray gioisce per il 78% di review positive

Su X (ex Twitter), Sean Murray ha annunciato che la versione PC di No Man's Sky ha appena raggiunto il 78% di recensioni positive sulla piattaforma di Valve. Un traguardo che potrebbe destare poco entusiasmo, ma che per Hello Games significa davvero molto.

Guys, we just ticked up to 78% Positive in "All Reviews" ♥️



2021 we hit Mostly Positive (70%), which took 5 years 😅



Mathematically each % point is much harder to gain than the last - I never thought it possible, but guys we might hit "Very Positive" (80%) one day 🙏



😭 pic.twitter.com/YLasvQO5zT — Sean Murray (@NoMansSky) April 2, 2024

"Nel 2021 abbiamo raggiunto la media 'Perlopiù positiva' (70%), il che ha richiesto cinque anni. Matematicamente, ogni punto percentuale è molto più difficile da guadagnare rispetto al precedente: non l'avrei mai creduto possibile, ma ragazzi, un giorno potremmo arrivare a 'Molto positiva' (80%)". Specifichiamo che, con queste parole, Murray fa riferimento specifico a tutte le valutazioni lasciate dagli utenti di Steam, che al momento sono più di 225.000.

Dando un'occhiata alla pagina ufficiale di No Man's Sky sul marketplace, si scopre che le recensioni recenti hanno invece una valutazione 'Molto positiva'. Possiamo quindi aspettarci una crescita costante del gioco di Hello Games per quanto concerne i feedback lasciati dagli utenti.

In un'epoca in cui si parla sempre più spesso di review bombing, è bello vedere come alcuni giochi vengano addirittura 'premiati' dai giocatori. Nel caso specifico di No Man's Sky, è evidente che il pubblico abbia riconosciuto i notevoli miglioramenti apportati da Hello Games nel corso degli ultimi anni. Occorre poi ricordare che, proprio lo scorso marzo, No Man's Sky ha accolto il suo ultimo grande aggiornamento, l''Orbital Update', che ha introdotto una revisione completa delle stazioni spaziali, nuove meccaniche e tanti contenuti inediti.