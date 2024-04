Gli autori di Baldur's Gate 3 contro i licenziamenti: sono evitabili e disgustosi!

In una recente intervista con Game File, Michael Douse si è scagliato contro gli editori del settore videoludico che stanno licenziando in massa. Il publishing director di Baldur's Gate 3 ha definito l'operazione messa in atto da molti grandi publisher "disgustosa" suggerendo che nessuno di questi rischiava il fallimento, quindi la crisi in corso era completamente evitabile.

"[I licenziamenti] Sono una schifezza evitabile. Questo è ciò che sono realmente. Questo è il motivo per cui ne vediamo uno dopo l'altro in continuazione. Perché le compagnie iniziano a dire: 'Bene, finalmente. Adesso possiamo farlo anche noi. Lo fanno tutti gli altri. Perché noi no? È qualcosa di veramente disgustoso" ha dichiarato Douse.

Qualcuno potrebbe obiettare dicendo che per Larian è semplice parlare, dato che è reduce da un successo superiore alle aspettative: Baldur's Gate 3 è stato il gioco più premiato dell'anno. Tuttavia, Douse ha anche approfondito le sue motivazioni, spiegando che gli editori in questioni non correvano alcun rischio finanziario.

"Nessuna di queste compagnie rischiava il fallimento. Rischiavano semplicemente di deludere i loro azionisti. E va bene. È così che funzionano. Il ruolo di un'azienda pubblica è generare crescita per i suoi investitori…non realizzare un clima sereno per i suoi dipendenti" ha aggiunto.

Douse ha concluso il discorso spiegando che il suo studio non è intenzionato a quotarsi in borsa poiché l'intenzione sul lungo termine è mantenere alta la qualità dei propri prodotti. "Quotarci in borsa senza dubbio ci fornirebbe più soldi per realizzare i giochi che vogliamo fare, ma sarebbe antitetico con la qualità che intendiamo mantenere. Quindi non renderebbe i nostri giochi migliori. Costringerebbe solo noi ad essere frettolosi".