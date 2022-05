Destiny 2, inizia oggi la Stagione dei Tormentati: Solare 3.0, nuove attività e armi

Bungie ha ufficialmente presentato la Stagione dei Tormentati (Season of the Haunted) di Destiny 2, in netto anticipo rispetto al reveal programmato originariamente per questo pomeriggio - il tutto a causa di un leak proveniente dal Giappone. Possiamo finalmente dare uno sguardo ai prossimi contenuti dello Shared World Shooter, che nelle prossime ore accoglierà una nuova storyline, attività di gioco inedite e tantissimo loot, per la gioia di una community sempre più esigente.

Il tema principale della nuova stagione competitiva coincide con il Leviatano, la nave spaziale di Calus, che ritorna in una versione 'corrotta' per rievocare i fantasmi del passato.

Stagione dei Tormentati: tutte le novità di Destiny 2

"Spinto da un'insaziabile sete di potere, Calus cerca l'approvazione di un nuovo maestro. Il suo veicolo, un tempo opulento, ora torna nella nostra galassia come relitto corrotto per puntare al potere promesso dalla nave piramidale che giace dormiente sulla Luna", recita la descrizione del trailer. "Non appena il Leviatano stabilisce una connessione con la Piramide, gli incubi del passato dell'umanità si risvegliano, minacciando di tormentare chiunque osi interferire".

Nel filmato assistiamo ad alcune scene tratte dalla campagna della Stagione dei Tormentati, ambientata in gran parte sulla Luna. Qui giace dormiente il Leviatano, una delle location più iconiche di Destiny 2, che torna in occasione di questa season per ospitare le nuove attività.

Tra queste troviamo Contenimento Incubi, gratuita per tutti i giocatori, che consisterà probabilmente in una nuova attività di gruppo PvE in cui affronteremo ancora una volta gli Incubi, introdotti dall'espansione Ombre dal Profondo. Cosa più importante, con la nuova season arriva anche una Segreta nuova di zecca, Recisione: "Avventurati nelle labirintiche Viscere del Leviatano, scopri la verità sui sinistri piani di Calus e recidi gli incubi da lui controllati".

Le novità non terminano qui. La più importante per quanto concerne il gameplay è senza dubbio il rework della sottoclasse solare (Solare 3.0), revisionata e potenziata per adattarsi al sistema personalizzabile dei frammenti e delle nature - introdotto a sua volta dall'espansione Oltre la Luce con la sottoclasse da Stasi. Non manca una valanga di nuovo loot, in cui trovano spazio alcune vecchie conoscenze dei giocatori di Destiny 1: ritorna infatti Trasgressore, l'arma di supporto esotica di Shiro-4, inclusa nel Pass Stagionale e ottenibile quindi immediatamente. Si è fatta notare, inoltre, la falce da mietitore che sarà possibile ottenere e brandire nel corso della stagione.

A proposito del Season Pass, questo permetterà ai giocatori di Destiny 2 di ottenere modifiche ed equipaggiamenti inediti, così come offrirà l'accesso all'imminente evento del Solstizio.

La Stagione dei Tormentati debutterà oggi alle ore 19.00. Recisione sarà invece disponibile da questo venerdì (ore 19.00) per tutti i possessori della Edizione Deluxe de La Regina dei Sussurri. Gli altri utenti potranno acquistare separatamente l'accesso alle due Segrete dell'Anno 5 grazie ad un nuovo item (Chiave delle Segrete) venduto dall'Everversum per 2000 monete d'argento.