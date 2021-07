Deathloop: un nuovo video gameplay, ecco quanto durerà l'esclusività PS5

La scorsa serata si è tenuto l'ultimo evento dello State of Play, il format digitale con cui Sony ci presenta le ultime novità a tema PlayStation. Come da programma, Deathloop è stato protagonista dell'appuntamento: il gioco di Arkane Lyon è tornato in azione in un lungo filmato di gameplay, mostrandoci da vicino le esclusive funzionalità della versione PlayStation 5. A tal proposito, grazie al trailer scopriamo per quanto tempo il gioco sarà un'esclusiva console PS5.

Deathloop in azione su PS5, svelata la durata dell'esclusività console

Due mesi fa, in occasione di una presentazione dedicata alla stampa, abbiamo dato uno sguardo più approfondito a Deathloop, originale sparatutto che catapulta i giocatori in un loop temporale. Il compito del protagonista, Colt, è quello di spezzare il loop, eliminando gli otto Visionari che controllano l'isola fittizia di Blackreef. Il gioco è caratterizzato da una componente multiplayer che consentirà a due giocatori di sfidarsi online: uno controllerà il già menzionato Colt, mentre l'altro vestirà i panni di Julianna, una misteriosa donna intenzionata ad ostacolare il sicario.

Il trailer mostrato allo State of Play ci offre nove minuti di gameplay inedito. In questi frangenti vediamo Colt mentre si destreggia in eliminazioni acrobatiche sfruttando il ricco arsenale e i suoi poteri sovrannaturali - che, tra le altre cose, gli consentono di tornare in vita in caso di morte. Nel filmato, il game director Dinga Bakaba ci parla anche delle feature esclusive della versione PS5, come il supporto al feedback aptico e ai trigger adattivi del controller DualSense.

A differenza dei futuri giochi distribuiti da Bethesda, Deathloop e Ghostwire Tokyo debutteranno solo su PlayStation 5, oltre che su PC. Nel caso del gioco di Arkane, l'esclusività console durerà circa un anno, come conferma la stessa Sony nel filmato dello State of Play. Nella schermata finale del trailer di Deathloop, infatti, si scorge la seguente dicitura: "Disponibile anche su PC. Non disponibile sulle altre console almeno fino al 9 settembre 2022".

Dopo questa data, è molto probabile che lo sparatutto di Arkane Lyon approderà anche su Xbox Series X|S. Ricordiamo che le console next-gen di Microsoft si apprestano ad accogliere le prime esclusive firmate Bethesda, come Starfield e Redfall, altro gioco prodotto da Arkane Studios.