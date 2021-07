State of Play: il nuovo evento è dedicato a Deathloop e ad altri giochi

Dopo aver saltato ancora una volta l'E3 di Los Angeles, Sony annuncia il primo di una serie di eventi estivi in cui svelerà le prossime novità in arrivo sulle console PlayStation. Il prossimo appuntamento dello State of Play - il format digitale del colosso nipponico - è dedicato ai giochi indie e di terze parti: protagonista assoluto Deathloop, l'ultima fatica di Arkane.

Deathloop, indie e third-party allo State of Play dell'8 luglio

L'annuncio arriva dal blog ufficiale di PlayStation, dove Sid Shuman di SIE ci offre qualche anticipazione su ciò che vedremo durante il nuovo State of Play. L'evento verrà trasmesso domani, giovedì 8 luglio, dalle 23.00 (ora italiana): gli utenti potranno seguirlo in diretta su Twitch e YouTube, tramite i canali ufficiali di Sony PlayStation.

Ospite speciale, Deathloop, first-person shooter in sviluppo presso Arkane Studios (Dishonored, Prey). L'ambizioso sparatutto verrà mostrato in azione in un inedito trailer di ben nove minuti. "In questa estesa sequenza di gameplay, vedremo Colt utilizzare le sue abilità per appostarsi sui tetti in maniera furtiva… o presentarsi ad armi spianate scatenando il caos. Ci sono un sacco di opzioni disponibili sull’isola di Blackreef", afferma Shuman. Deathloop sarà pubblicato da Bethesda Softworks il prossimo 14 settembre, su PlayStation 5 (esclusiva temporale) e PC.

Quello di Bethesda non sarà l'unico titolo presente allo State of Play di domani. Per il suo show digitale, dalla durata di circa 30 minuti, Sony ha in programma diversi annunci e aggiornamenti "su alcuni emozionanti giochi indie e di terze parti". Non sono state fornite altre informazioni, ma SIE mette le mani davanti: durante l'evento non assisteremo ad annunci sul prossimo capitolo di God of War, su Horizon Forbidden West o sulla prossima generazione di PlayStation VR. "Rimanete comunque aggiornati durante l’estate, poiché avremo presto altre novità".

This showcase will not include updates on the next God of War, Horizon Forbidden West or the next generation of PlayStation VR. Stay tuned throughout the summer though, as we’ll have more updates soon. — PlayStation Canada (@PlayStationCA) July 6, 2021

Sembra che la compagnia nipponica abbia intenzione di dedicare maggiore attenzione ai suoi assi nella manica, magari in occasione dei prossimi State of Play. Nel frattempo seguiremo con grande curiosità gli annunci previsti per la serata di domani, 8 luglio.