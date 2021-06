Cyberpunk 2077: sviluppatori soddisfatti della stabilità attuale del gioco

In occasione del ritorno di Cyberpunk 2077 sul PlayStation Store, CD Projekt RED ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito allo stato attuale del suo controverso RPG. Nonostante i persistenti problemi prestazionali, il team di sviluppo afferma di aver raggiunto un livello "soddisfacente" per quanto concerne la stabilità del gioco su tutte le piattaforme compatibili. C'è ancora molto lavoro da fare, ma sembra che il team polacco sia piuttosto contento dei risultati ottenuti finora.

CD Projekt RED contenta del lavoro svolto con le patch

Pochi giorni fa i giocatori PlayStation hanno nuovamente accolto Cyberpunk 2077 dopo il via libera concesso da Sony. Ciononostante, sia il colosso giapponese che la stessa CD Projekt RED hanno avvisato gli utenti in merito ai problemi prestazionali della versione old-gen (PlayStation 4), sconsigliandone persino l'acquisto. Per "un'esperienza ottimale", gli utenti sono invitati a giocare su PS4 Pro o sulla più performante PS5.

È chiaro che Cyberpunk 2077 è ancora lontano dall'essere definito un prodotto perfetto, eppure, a detta degli sviluppatori, gran parte del lavoro di miglioramento è stato già svolto. In un'intervista concessa a TVN24, Adam Kiciński ha dichiarato: "Abbiamo già raggiunto un livello soddisfacente (riguardo la stabilità). Abbiamo anche lavorato sull'efficienza complessiva, di cui siamo altrettanto contenti". In merito ai problemi e ai difetti di cui è costellato il gioco, il CEO di CD Projekt ha aggiunto: "Naturalmente, abbiamo anche rimosso bug e glitch e continueremo a farlo".

"Nel tempo introdurremo miglioramenti alle meccaniche generali a cui i giocatori prestano maggiore attenzione", ha concluso Kiciński. Le parole del dirigente polacco non destano sorprese: abbiamo già accolto le Patch 1.1 e 1.2 di Cyberpunk 2077, ma nella seconda metà del 2021 - almeno secondo la roadmap pubblicata lo scorso gennaio - verranno rilasciati diversi update che miglioreranno il gioco. Nello stesso periodo, salvo ulteriori ritardi, arriveranno anche i primi DLC gratuiti.

Nonostante il gioco sia tornato sul PlayStation Store, CD Projekt RED non ha voluto pubblicare i dati di vendita. "Non forniamo dati di vendita parziali. Forniamo dati solo quando questi raggiungono determinati traguardi o importi specifici", ha dichiarato il CFO Piotr Nielubowicz. Ricordiamo, in ogni caso, che Cyberpunk 2077 ha totalizzato 13,7 milioni di copie vendute nel 2020, in soli 21 giorni di disponibilità - con 8 milioni di preordini.

Il disastroso lancio di Cyberpunk 2077 aveva spinto migliaia di giocatori a richiedere il rimborso della spesa effettuata. Mentre Sony correva ai ripari rimuovendo il gioco dal PS Store, Microsoft aveva deciso di optare per un approccio diverso, introducendo una nuova serie di linee guida "espanse" per gli utenti Xbox. Ora che il gioco è stato migliorato, dal prossimo 6 luglio la compagnia di Redmond tornerà alle sue politiche di rimborso standard.

