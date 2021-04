Cyberpunk 2077 dalle stalle alle stelle: 13,7 milioni di copie vendute in 21 giorni!

Criticatissimo per i molti bug, per le versioni old gen imbarazzanti ma prima di tutto un grande successo. Di cosa stiamo parlando? Di lui, dai che avete capito, di Cyberpunk 2077! Il gioco di CD Projeckt RED ha totalizzato 13,7 milioni di copie nel 2020 (21 giorni di disponibilità effettiva, 8 milioni di preordini), più del 70% delle quali sono vendite digitali. Una partenza sprint per un titolo che è ancora sotto i ferri degli sviluppatori, arrivato alla patch 1.21 con ancora diverse magagne da sistemare.

In termini economici, la software house polacca ha registrato un fatturato complessivo di 2,14 miliardi di złoty a fronte di un esborso per Cyberpunk 2077 di 1,2 miliardi di złoty. In termini più comprensibili, parliamo di circa 563 milioni di dollari di fatturato nel 2020, quattro volte in più del 2019, in contrapposizione ai 316 milioni investiti nel gioco uscito nell'ultima parte dell'anno. Anche i costi però sono schizzati, come potete vedere nell'ultima slide presente in questa notizia.

I numeri fanno emergere che i rimborsi (operazione resasi necessaria dopo la cacciata di CB 2077 dal Playstation Store) richiesti dai giocatori hanno pesato pochissimo sulle finanze di CDPR: si parla infatti di 10,65 milioni di dollari in rimborsi tramite digitale e negozi fisici nel 2020, oltre a 2,23 milioni di dollari in rimborsi diretti tramite la campagna "Help me Refund". Fissando un costo di 60 dollari a copia, si parla di 215 mila rimborsi, ossia 1,6% del totale delle copie vendute. Per quest'anno l'azienda si aspetta ulteriori 38,3 milioni di dollari di rimborsi aggiuntivi e vendite perse, incluso l'impatto dell'assenza del negozio digitale delle console Sony.

Anche la serie The Witcher continua a macinare record con 30 milioni di copie vendute l'anno passato dal terzo capitolo The Wild Hunt, per un totale di 50 milioni per l'intera serie. E non dimentichiamo che tanto per Cyperbunk 2077 quanto per The Witcher 3 sono in arrivo versioni ottimizzate per PlayStation 5 e Xbox Series X / S nella seconda metà dell'anno. Insomma, CD Projekt RED può guardare al futuro con grandi ambizioni, malgrado il passo falso del lancio di Cyberpunk 2077, di cui speriamo farà tesoro.