Cyberpunk 2077 di nuovo disponibile su PlayStation Store, ad un prezzo ridotto

Come anticipatovi pochi giorni fa, da oggi Cyberpunk 2077 è nuovamente disponibile al download su PS4: il gioco è tornato nel catalogo del PlayStation Store, lo stesso da cui era stato rimosso lo scorso dicembre a causa dei noti problemi prestazionali. L'annuncio arriva dalla stessa CD Projekt RED, che ci ricorda della patch next-gen in arrivo su PS5 entro la fine dell'anno. Le buone notizie non terminano qui: il prezzo della versione PS4 di Cyberpunk è stato abbassato a 49,99 euro.

Cyberpunk 2077 (ri)approda su PS Store: ora costa meno

Ora che è di nuovo disponibile sul marketplace di Sony, Cyberpunk 2077 può essere scaricato su tutte le piattaforme compatibili, ovvero su PS4, PS4 Pro e su PS5. Va detto, tuttavia, che la versione old-gen è ancora penalizzata dai numerosi bug che affliggono il gioco di ruolo sin dal day one: gli utenti di PlayStation 4 potrebbero riscontrare problemi critici, o addirittura crash.

Lo aveva confermato Sony pochi giorni fa - in un'intervista concessa a Polygon - e lo ha ribadito inserendo un avviso sul PS Store: "gli utenti continuano a riscontrare problemi di prestazioni con questo gioco. Se ne sconsiglia l'acquisto per l'utilizzo su sistemi PS4. Per un'esperienza Cyberpunk ottimale su PlayStation, gioca su sistemi PS4 Pro e PS5".

I giocatori sono stati avvisati. Intanto, sia Sony che CD Projekt RED ci ricordano che nella seconda metà del 2021 arriverà un aggiornamento per le console next-gen, grazie al quale Cyberpunk sfrutterà appieno l'hardware di PlayStation 5. La patch potrà essere scaricata gratuitamente da tutti i posssessori della versione PS4 del gioco, sia in digitale che in formato fisico.

Vuoi per i problemi già menzionati o per la lunga assenza dal catalogo PlayStation, il prezzo dell'edizione digitale di Cyberpunk 2077 passa dai canonici 69,99€ a 49,99€. Curiosamente, la riduzione di prezzo è stata applicata solo alla versione PS4: sullo store di Microsoft, la versione Xbox One / Xbox Series X|S di Cyberpunk viene venduta ancora al prezzo originale.

In alternativa, vi segnaliamo l'intrigante offerta dei Prime Day 2021 di Amazon: le versioni console di Cyberpunk 2077 sono disponibili con uno sconto del 60%; risparmieranno anche gli utenti PC, grazie a uno sconto del 42%. Per accedere all'offerta è richiesto l'abbonamento Prime.