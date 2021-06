Amazon Prime Day 2021: i migliori videogiochi in offerta

Tra i prodotti selezionati da Amazon per il suo Prime Day 2021 non potevano mancare i videogiochi. Gli utenti abbonati a Prime possono già accedere a una serie di offerte a dir poco stuzzicanti per quel che concerne l'intrattenimento videoludico. Troviamo titoli per diverse piattaforme, e per tutti i gusti: si parte da The Last of Us: Parte II, capolavoro firmato Naughty Dog per PS4 e PS5, e si arriva a FIFA 21, il simulatore calcistico che sta conquistando gli italiani. Spazio anche ai giochi d'azione e d'avventura, con il più recente Assassin's Creed Valhalla e Marvel's Avengers.

Per gli appassionati degli sparatutto c'è l'ultimo capitolo della serie Call of Duty, Black Ops Cold War, che include l'accesso al battle royale Warzone. Gli aspiranti "hacker" potranno invece sbizzarrirsi nella Londra di Watch Dogs Legion, un'esperienza che consigliamo calorosamente.

Tra le offerte del Prime Day 2021 non troviamo solo grandi classici per console e PC, ma anche alcune delle ultime hit del mercato videoluidico. In sconto ci sono anche Resident Evil Village, ultimo capitolo della celebre saga horror, il nuovo Ratchet & Clank: Rift Apart e l'amato (e odiato) Cyberpunk 2077 - in alternativa, per i fan dei GdR di CD Projekt RED c'è sempre l'intramontabile The Witcher 3: Wild Hunt. Occhi puntati anche sui titoli per Nintendo Switch.