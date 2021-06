Electronic Arts prepara un grosso annuncio: Dead Space sta per tornare?

L'E3 2021 ha visto la partecipazione dei produttori più noti dell'industria videoludica, fatta eccezione per alcune compagnie. Tra queste troviamo Electronic Arts, che anche quest'anno ha preferito organizzare il suo evento proprietario: tra un mese, il colosso americano annuncerà i suoi prossimi titoli durante l'EA Play Live 2021. Stando alle ultime indiscrezioni, i giocatori assisteranno al ritorno di un franchise particolarmente noto. Che si tratti di Dead Space?

Un nuovo capitolo di Dead Space all'EA Play 2021?

È ancora una volta Jeff Grubb a diffondere l'intrigante rumor. Nell'ultima puntata del suo podcast, il profetico reporter di VentureBeat si è dichiarato entusiasta per un gioco che, secondo le sue fonti, Electronic Arts annuncerà il prossimo luglio, durante la conferenza dell'EA Play Live. Grubb afferma di aver già parlato del gioco in questione e, in effetti, lo scorso febbraio aveva anticipato l'arrivo di un nuovo titolo sviluppato dal team di EA Motive.

Secondo l'insider, lo studio dell'acclamato Star Wars Squadrons starebbe lavorando al ritorno di "una IP affermata". Jeff Grubb si è rifiutato di fornire ulteriori indizi sul misterioso progetto, ma a maggio ha confermato che non si tratta di un nuovo Mirror's Edge - come ipotizzato da molti. Il reporter non ha voluto menzionare altri franchise, ma nel suddetto video ha parlato degli "indizi" lasciati da insider come Shinobi602 (ResetEra) e Jez Corden (Windows Central) che, poche settimane fa, avevano preannunciato il possibile ritorno della serie Dead Space.

Insomma, tutte le strade portano all'iconico horror fantascientifico, concepito e sviluppato dalla defunta Visceral Games - chiusa nel 2017. Potrebbe essere EA Motive a prendere le redini di Dead Space, del resto la software house sta realizzando nuovi giochi, come confermato da Patrick Klaus in un post risalente allo scorso ottobre. In tale occasione, infatti, il General Manager della software house aveva dichiarato quanto segue: "Oltre a Star Wars Squadrons, stiamo lavorando su diversi progetti non ancora annunciato.[...] Il team è super-talentuoso e ci stiamo tutti impegnando per fare giochi aspirazionali che spingano i confini di ciò che i giocatori si aspettano ora e in futuro".

Sappiamo che uno dei titoli "non ancora annunciati" corrisponde a un nuovo gioco d'azione dedicato a Star Wars: lo suggerisce un annuncio di lavoro pubblicato dallo studio di Montreal. Tra poche settimane scopriremo se sarà effettivamente Dead Space il prossimo grande annuncio di EA Motive. L'appuntamento è fissato per il 22 luglio 2021, con la conferenza dell'EA Play Live.