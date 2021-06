Cyberpunk 2077 ritornerà su PlayStation Store. Sony: 'Meglio non giocarci su PS4'

L'odissea della versione PlayStation di Cyberpunk 2077 si avvicina a un lieto fine. Come confermato sia da CD Projekt RED che dalla stessa Sony, il gioco di ruolo sci-fi tornerà tra pochi giorni sul PlayStation Store e sarà pertanto disponibile al download sulle piattaforme compatibili. Il gioco, ricordiamo, era stato rimosso dal marketplace in seguito alle numerose richieste di rimborso recapitate a Sony: al momento del lancio su PS4, Cyberpunk risultava quasi ingiocabile.

Sono trascorsi diversi mesi e il team polacco ha lavorato duramente per risolvere buona parte dei problemi che affliggevano il suo ultimo titolo. Cyberpunk 2077 è ancora un gioco costellato di bug, eppure tornerà su uno degli store digitali più popolari di sempre.

Cyberpunk 2077: il ritorno su PS Store è previsto per il 21 giugno

La notizia del ritorno di Cyberpunk 2077 sul negozio di Sony proviene da una comunicazione normativa di CD Projekt, la società madre della software house polacca (CD Projekt RED). Nella nota rilasciata sul sito ufficiale si legge che Sony Interactive Entertainment ha deciso di ripristinare l'edizione digitale di Cyberpunk sul PlayStation Store: il tutto avverrà il 21 giugno 2021.

Il comunicato arriva a poche ore dalla scoperta da parte della community dell'effettiva presenza di Cyberpunk 2077 sul PlayStation Store: cercando il gioco, infatti, è possibile ritrovare la pagina del gioco con tanto di opzione per aggiungere Cyberpunk alla propria wishlist. Non sappiamo ancora che tipo di versione sarà possibile scaricare il prossimo 21 giugno: potrebbe trattarsi di una delle più recenti build "patchate", ma il rischio di trovare altri problemi critici persiste.

A tal proposito, Sony ha confermato il ritorno del gioco su PlayStation Store, ma - attraverso una nota per Polygon - ha rilasciato ulteriori dichiarazioni. Un portavoce della compagnia ha infatti avvertito i giocatori intenzionati a giocare Cyberpunk su PlayStation 4: "Sony Interactive Entertainment può confermare che Cyberpunk 2077 sarà reinserito sul PlayStation Store a partire dal 21 giugno 2021. Gli utenti continueranno a sperimentare problemi prestazionali con l'edizione PS4, mentre CD Projekt RED continua a migliorare la stabilità (del gioco) su tutte le piattaforme. SIE consiglia di riprodurre il titolo su PS4 Pro o su PS5 per la migliore esperienza".

Insomma, Sony ha concesso il via libera a CD Projekt RED per Cyberpunk 2077, ma non ne raccomanda il download sulla meno performante PlayStation 4. In ogni caso, chi vorrà correre eventuali "rischi" potrà farlo scaricando il gioco dal prossimo 21 giugno.