Cyberpunk 2077 è ora il gioco più venduto su PS4. Un enorme update in arrivo?

Poche settimane fa Cyberpunk 2077 è tornato ufficialmente nel catalogo di PlayStation Store, lo stesso marketplace da cui era stato rimosso, lo scorso dicembre, a causa dei bug e dei gravi problemi prestazionali segnalati dagli utenti PS4. In pochissimi giorni, il titolo di CD Projekt RED ha rapidamente scalato la classifica delle vendite del negozio digitale, piazzandosi in prima posizione nei mercati occidentali. Un vero successo per la casa polacca, che, a quanto pare, si appresta a rilasciare un grosso aggiornamento per il suo "disastroso" GdR.



Cyberpunk 2077 è già un best seller su PlayStation 4

Dopo aver concesso il via libera a CD Projekt, Sony Interactive Entertainment aveva rilasciato un curioso comunicato indirizzato ai futuri acquirenti di Cyberpunk 2077 su PlayStation 4: "Gli utenti continueranno a sperimentare problemi prestazionali con l'edizione PS4 [...] SIE consiglia di riprodurre il titolo su PS4 Pro o su PS5 per la migliore esperienza".

Insomma, il colosso nipponico continua a sconsigliare l'acquisto del gioco sulla console old-gen; del resto lo stato attuale di Cyberpunk 2077 su PS4 è ben lontano dalla perfezione e il rischio che gli utenti possano incappare in crash o altri problemi critici resta elevato. Ciononostante, negli ultimi nove giorni del mese di giugno l'amato e odiato RPG ha letteralmente conquistato gli utenti PlayStation, dominando sia la classifica europea che quella americana.

È quanto emerge dai dati pubblicati sul PlayStation Blog relativi ai titoli più scaricati di giugno 2021: mentre Ratchet & Clank: Rift Apart si è guadagnato le simpatie dei giocatori PS5, Cyberpunk 2077 si è posizionato al primo posto della Top 20 dei giochi PS4 - seguito da Grand Theft Auto V (2° in USA e Canada) e FIFA 21 (2° in Europa).

Una notizia che ci ha colti leggermente alla sprovvista, viste le suddette raccomandazioni di Sony e le immancabili critiche della community. Sempre lo scorso mese, CD Projekt RED aveva dichiarato che il suo gioco ha ormai raggiunto un livello "soddisfacente" sul fronte tecnico, spendendo buone parole per la stabilità su tutte le piattaforme compatibili.

In arrivo un enorme aggiornamento da 38 GB?



Difficile essere del tutto d'accordo con le dichiarazioni dello studio polacco, soprattutto dopo aver provato l'ultima versione del gioco. Se non altro, sembra che CD Projekt RED manterrà la sua promessa: sono in arrivo nuovi aggiornamenti per Cyberpunk 2077.

Su Reddit, un utente ha esposto nel dettaglio la sua scoperta: entro 2-3 settimane potrebbe essere rilasciato un file di aggiornamento che, nel migliore dei casi, risolverà i bug e i problemi principali del titolo; le dimensioni dell'update supererebbero i 38 GB (38.2, per la precisione). "Questo aggiornamento è stato caricato anche su GOG e Steam per il testing. L'update è grande, ma dubito aggiungerà qualcosa di nuovo al gioco", spiega la fonte, che ha utilizzato il tool Epic Inspector per accedere alle informazioni contenute nel database di Epic Games Store.

Viene dunque esclusa la possibilità che si tratti di nuovi contenuti o dei famigerati add-on gratuiti, in netto ritardo sulla roadmap annunciata da CD Projekt RED. La patch potrebbe effettivamente riguardare i bug e i problemi prestazionali o, in alternativa, delle modifiche da apportare al sistema di gioco. L'utente che ha diffuso il "leak" ipotizza che si tratti del sistema di management dei futuri DLC, ancora assente dal codice di Cyberpunk 2077.

Specifichiamo che non c'è nulla di ufficiale nelle informazioni appena riportate, non ancora almeno. CD Projekt RED non ha commentato il leak, né i rumor degli ultimi giorni che anticipavano l'arrivo del "più grande aggiornamento di sempre".