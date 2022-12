Cyberpunk 2077 avrà un'edizione Game of the Year, ma solo dopo l'espansione

Come avevamo già sottolineato qualche mese fa, Cyberpunk 2077 sta vivendo una seconda giovinezza grazie all'enorme spinta data dai giocatori PC e console nelle ultime settimane. Questo è dovuto indubbiamente al successo della serie animata di Netflix, Edgerunners, ma anche alle più recenti patch che hanno corretto gran parte dei problemi che l'action RPG presentava al lancio.

Ricordiamo che CD Projekt RED sta lavorando alla prima e unica espansione di Cyberpunk, intitolata Phantom Liberty. Stando alle ultime notizie, dopo il debutto dell'add-on assisteremo al lancio di una nuova edizione del gioco, una 'GOTY Edition' per essere precisi.

Cyberpunk 2077: GOTY Edition, la vedremo nel 2023

Come scrive il sito polacco Stockwatch, Adam Kiciński ha confermato che Cyberpunk 2077 riceverà una nuova edizione che includerà tutti gli add-on in un unico pacchetto. L'annuncio del presidente e CEO di CD Projekt RED è arrivato in occasione di un incontro con gli investitori.

"È l'ordine naturale delle cose", ha dichiarato Kiciński. "È stato lo stesso con The Witcher, che, dopo entrambe le espansioni, alla fine è stato ripubblicato con un'edizione Game of the Year e da allora è rimasto sul mercato in questo modo. Ci si può aspettare lo stesso in questo caso".

Le espansioni a cui Kiciński fa riferimento sono quelle di The Witcher 3: Wild Hunt (2015), ovvero Hearts of Stone e Blood and Wine. Nel caso di Cyberpunk 2077, invece, l'espansione sarà una sola: Phantom Liberty espanderà la storia del gioco originale e introdurrà una nuova ambientazione e diverse novità sul piano del gameplay, ma solo per le versioni PC, PS5 e Xbox Series X/S del gioco. Il CEO di CD Projekt ha sottolineato che la Game of the Year Edition arriverà "poco dopo" la pubblicazione di Phantom Liberty, dunque nel corso del 2023.

Vista l'esclusività dell'espansione, difficilmente vedremo l'edizione GOTY nei formati PS4 e Xbox One, piattaforme su cui Cyberpunk 2077 presentava fin troppi problemi tecnici.

A tal proposito, un'intervista di Eurogamer ha svelato un nuovo retroscena sullo sviluppo di Cyberpunk 2077 e, in particolare, sull'ormai defunto comparto multigiocatore. Stando alle parole di Philip Weber, quest designer di Cyberpunk e direttore narrativo di The Witcher 4 (Polaris), CDPR ha dovuto cambiare i piani in corsa per il GdR fantascientifico. "La priorità era far funzionare bene l'esperienza principale. Essenzialmente, il cambio di priorità ha comportato l'abbandono di altri progetti. Con Cyberpunk volevamo fare molte cose contemporaneamente, ma dovevamo concentrarci e dire 'Ok, qual è la parte importante? Sì, faremo davvero bene quella parte'".