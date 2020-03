Controller Xbox Series X: ecco perché avrà le batterie

Sembra che il nuovo controller di Xbox Series X avrà le batterie per esplicita richiesta dei giocatori. "Nella community dei giocatori c'è una forte polarizzazione su questo aspetto: una parte preferisce la batteria integrata e un'altra le batterie AA. Quindi, abbiamo scelto la strada della flessibilità: si potrà anche usare un pacco batterie ricaricabili, proprio come per il controller Elite, ma la strada principale è quella delle batterie" ha detto Jason Ronald, partner director of program management di Xbox a Digital Foundry all'interno di un articolo più ampio che analizza le ragioni che hanno portato Microsoft a modificare il form factor.

Il nuovo controller di Xbox Series X ha aspetto e funzionalità familiari, ma migliora in ergonomia, aggiunge il pulsante per condividere i contenuti e offre un d-pad più reattivo. Inoltre, integra un modulo Bluetooth, per la connettività con i dispositivi non Xbox, e un'interfaccia Wi-Fi che garantisce prestazioni maggiori rispetto al modello precedente. Si tratta di un miglioramento lato software, che quindi funzionerà anche per i controller esistenti e con il nuovo controller montato su Xbox One. Ne abbiamo già parlato qui.

Si tratta del cosiddetto Dynamic Latency Input (DLI). Dal Glossario di Xbox Series X: Con DLI gli sviluppatori possono sincronizzare più accuratamente i comandi (input) impartiti dai giocatori con la pipeline di rendering del gioco, riducendo ulteriormente la latenza di input mentre si gioca.