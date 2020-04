Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha vinto il GP Virtuale d'Australia organizzato nella serata di ieri all'interno dell'iniziativa Virtual Grand Prix Series. Hanno partecipato diversi piloti dell'attuale Formula 1 e alcuni ex-piloti della Formula 1, insieme a star affermate di altri motorsport. Si correva su F1 2019, il videogioco ufficiale della Formula 1.

L'evento ha previsto una gara di 29 giri (il 50% rispetto alla reale percorrenza del GP), che ha seguito le qualifiche. Non tutti i piloti sulla griglia avevano esperienza con i giochi di sim racing, quindi sono stati concessi degli aiuti alla guida come danni ridotti al veicolo, ABS opzionale e controllo della trazione, mentre gli asseti erano bloccati e le prestazioni delle auto allineate.

Leclerc ha preceduto Christian Lundgaard, pilota danese della Formula 3 che milita nella Renault Sport Academy. In fase di qualifica, Lundgaard è stato in grado di ottenere la pole position, davanti proprio allo stesso Leclerc. Al terzo posto in gara troviamo George Russell, pilota della Williams, seguito dall'altro pilota della Ferrari virtuale, il fratello di Charles, Arthur Leclerc. Alex Albon,Lando Norris, Nicholas Latifi e Antonio Giovinazzi sono gli altri piloti di Formula 1 che hanno partecipato all'evento.

A differenza della precedente gara in Bahrein, vinta da Guanyu Zhou, si è trattato di una competizione molto più lineare e simile a un reale gran premio di Formula 1, pur con i limiti noti del gioco Codemasters. Simpatico notare come nessuno dei piloti presenti nella competizione avesse il proprio casco reale, tranne che Anthony Davidson, perché Codemasters continua a inserire tra i caschi disponibili in questa modalità di gioco quello dell'ex pilota di Formula 1 britannico.

Purtroppo è triste constatare come, per l'attuale emergenza Coronavirus, un videogioco debba prendere il posto della realtà. Però ci sono alcuni spunti interessanti di analisi. Ancora una volta il videogioco riesce a riprodurre i reali valori, anche se scommettiamo che Charles Leclerc, come il fratello, si sono allenati molto a F1 2019. Bisogna conoscere i "punti deboli" della simulazione Codemasters per evitare di incappare nei suoi famosi "script" (leggere la recensione per ulteriori dettagli) e perdere il controllo della monoposto. Leclerc sembra conoscere molto bene F1 2019 ed è stato uno dei pochi piloti senza alcuna sbavatura. Per quanto le simulazioni rappresentino la reale scala di valori, bisogna conoscerne bene tutti gli aspetti per poter avere la meglio su altri piloti altrettanto bene allenati, e avevamo notato qualcosa del genere anche nel caso di rFactor 2.

