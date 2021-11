Call of Duty Vanguard è ora disponibile su console e PC: tutte le novità dell'FPS

È arrivato il giorno di Call of Duty Vanguard, ultima iterazione della storica serie sparatutto. Activision annuncia il lancio del suo nuovo FPS, disponibile da oggi su PC e console con una valanga di contenuti dedicati sia agli amanti del single player che ai patiti dei match multigiocatore: Vanguard propone un'avvincente campagna ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, così come un variegato comparto multiplayer e la prima avventura crossover Zombie.

Activision: "Il lancio di Vanguard è solo l'inizio"

"Questa nuova release segna l’inizio di una serie di contenuti senza precedenti per i giocatori di Call of Duty", ha dichiarato Johanna Faries, General Manager del brand Call of Duty. "Oltre al rilascio della nuovissima mappa Warzone Pacific il mese prossimo, è in programma anche il calendario live ops di Call of Duty più integrato e ricco che si sia mai visto". Il nuovo campo di battaglia della popolare modalità battle royale risponde al nome di Caldera.

Nel nuovo episodio di Call of Duty i giocatori impersonano gli operatori delle forze speciali, ispirati a personaggi che furono realmente coinvolti negli eventi del terribile conflitto. La campagna realizzata da Sledgehammer Games esplora gli scenari più iconici della Seconda Guerra Mondiale, partendo dal Pacifico per arrivare al sanguinoso fronte orientale. "Questo nuovo capitolo è davvero emozionante ed è un passo importante per il nostro franchise in continua evoluzione".

Per quanto concerne il multiplayer competitivo, questo offre 20 mappe di varie dimensioni, 12 operatori con abilità e caratteristiche uniche e oltre 35 armi, il tutto a partire dal day one. Vanguard promette un approccio innovativo al comparto multigiocatore, proponendo in primis il nuovo sistema Ritmo di battaglia (Combat Pacing), il quale - come suggerisce il nome - permette al giocatore di scegliere il 'ritmo' delle partite PvP, agganciandolo a lobby più o meno popolate.

Completa l'offerta la campagna Zombie progettata dal team di Treyarch, avventura che espanderà la trama di Dark Aether introdotta nel più recente Call of Duty Black Ops Cold War. Nella prima avventura crossover del filone dedicato ai non-morti - intitolata Der Anfang - i giocatori affronteranno il temibile Oberführer Wolfram Von List, ufficiale nazista che si è impossessato di potenti manufatti che gli hanno conferito il potere di risvegliare i soldati caduti.

Come anticipatovi, Call of Duty Vanguard introduce anche una mappa nuova di zecca per Warzone, Caldera, insieme a un'ampia varietà di sfide e contenuti inediti. I punti esperienza accumulati per gli operatori, le armi e il Pass Battaglia saranno sincronizzati tra Vanguard, Black Ops Cold War e Modern Warfare, ma solo al lancio della Stagione Uno - prevista per il 2 dicembre.

Nel comunicato ufficiale diramato da Activision, il publisher statunitense mette in evidenza un'altra grande novità di Call of Duty Vanguard: il nuovo sistema anti-cheat RICOCHET, ovvero "un approccio pensato per combattere il cheating, con nuovi strumenti lato server che monitorano le analisi per identificare i cheater, un processo di indagine migliorato per escluderli dal gioco, aggiornamenti per rafforzare la sicurezza degli account e altro ancora". Peccato solo che l'anti-cheat messo a punto da Activision - in arrivo dopo il lancio di Vanguard - è stato già trafugato, rivelando alcune vulnerabilità che potrebbero spalancare le porte ai cheater.

Call of Duty Vanguard è disponibile da oggi in tutto il mondo, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (tramite il client Battle.net).