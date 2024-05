Call of Duty: il prossimo titolo del franchise con Game Pass secondo il Wall Street Journal

In seguito all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, in molti si sono chiesti quando avrebbero visto Call of Duty all'interno di Game Pass. Alcuni vecchi titoli sono già entrati a far parte del catalogo, ma pare che dal prossimo ottobre toccherà anche ai nuovi capitoli sin dal Day 1.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Microsoft avrebbe fissato l'annuncio per il prossimo 9 giugno, data in cui terrà il suo showcase estivo. Oltre a concentrarsi sui titoli Xbox più attesi come Avowed e Indiana Jones e l'Antico Cerchio, il palco ospiterà una presentazione dedicata allo storico franchise di Activision.

La preoccupazione riguarda il modello commerciale adottato fino ad oggi per il brand: Call of Duty è un appuntamento annuale che, con un prezzo al lancio di 70 euro, vende oltre 20 milioni di copie ogni 12 mesi. Un rilascio su Game Pass molto probabilmente trascinerebbe verso il basso questi numeri.

Tuttavia, si ritiene che Microsoft possa proporre un listino diverso per il servizio in abbonamento. Non è chiaro se verrà richiesto un pagamento extra specifico per Call of Duty o rivisto il prezzo di Game Pass Ultimate, ma sembrerebbe che un aumento del costo per i giocatori sia all'orizzonte.

Naturalmente, al momento si tratta solo di speculazioni e ancora nulla è stato confermato direttamente da Microsoft. Non rimane che attendere il prossimo 9 giugno per avere maggiori informazioni in merito, in qual caso vi terremo aggiornati.