Overlay PlayStation Network per PC: cos'è, come funziona e le prime impressioni a caldo

Come alcuni di voi sapranno, Ghost of Tsushima è il primo titolo PlayStation per PC a introdurre l'overlay di PSN. Una scelta che ha fatto molto discutere i giocatori, ma che abbiamo voluto esplorare mentre proviamo il capolavoro di Sucker Punch nel suo porting per Windows.

L'overlay del PlayStation Network non è altro che una piccola interfaccia in sovrimpressione per connettersi al servizio di Sony. Il login al PSN è necessario per accedere alle funzionalità multiplayer, ovvero alla modalità Legends del gioco, ma offre anche ulteriori possibilità.

Iniziamo col dire che il tipo di UI ci è piaciuto: l'interfaccia è semplice, minimale, intuitiva e assolutamente non invasiva. Molti lamentano la comparsa della notifica pop-up all'avvio del gioco che in effetti non può essere disabilitata. Tuttavia, si tratta di un innocuo riquadro piccolo e che appare solo all'avvio, piuttosto trascurabile. Tutte le altre notifiche, invece, possono essere disattivate comodamente dal sottomenù delle impostazioni.

Accedendo al PSN, inoltre, i nostri trofei verranno sincronizzati con quelli PlayStation senza soluzione di continuità e potremo accedere alla nostra lista amici, la quale elenca sia quelli online che offline. Inoltre, tramite il pulsante cerca, sarà possibile cercare e aggiungere nuovi amici che giocano da PlayStation. Infine, attraverso l'apposito sottomenù potremo gestire il nostro profilo, anche se abbiamo avuto qualche problema con il caricamento dell'anteprima.

Mancano, invece, alcune funzionalità fondamentali di PSN come la chat testuale e quella vocale. Per conversare con i nostri amici saremo costretti a passare quantomeno per Discord. Va ricordato, però che si tratta di un primo esperimento di Sony e senza dubbio le funzionalità dell'overlay verranno ampliate in futuro.

In sintesi, dopo un primo contatto con il nuovo overlay, non ci sentiamo di criticare la scelta di Sony. D'altronde, molti altri publisher, come Ubisoft o Electronic Arts, richiedono l'accesso alle proprie piattaforme quando si acquista il gioco attraverso Steam o EGS, quindi non è nulla che il mondo del PC gaming non abbia già sperimentato.