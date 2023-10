C'è del vero sangue umano a raffreddare questo assurdo PC di Diablo IV

Blizzard, che non è nuova a peculiari operazioni di marketing, ha deciso di pubblicizzare la nuova stagione di Diablo IV in un modo davvero inquietante: ha messo in palio un PC il cui liquido di raffreddamento verrà infuso con vero sangue umano. Blood Harvest è un'iniziativa che promuove la donazione di sangue negli Stati Uniti.

La campagna, infatti, ruota tutta intorno alle donazioni di sangue – che sì, andranno in una vera banca del sangue e non per placare la sete di notorietà della software house – poiché l'esito della raccolta determinerà le ricompense sbloccabili nel gioco.

Il progetto, infatti, prevede tre livelli di ricompense: raggiunto il 33% delle donazioni, verrà sbloccato un lotto di cinque cosmetici per armi. Arrivati al 66%, i giocatori potranno riscattare il cosmetico per l'armatura Loch Raeth Maor Barbarian. Al raggiungimento del 100%, infine, verrà concessa la cavalcatura Vermilion Eye Piebald Mount.

Naturalmente, però, il premio più ambito è il PC personalizzato a tema Stagione del Sangue di Diablo IV che, al di là del liquido infuso con vero sangue umano – sappiamo che lo vorreste solo per quello – presenta specifiche di altissimo livello. La configurazione, infatti, prevede un Intel Core i9-13900K, una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4090, 64 GB di memoria RAM DDR5 e 3 TB di spazio di archiviazione su SSD NVMe PCIe 5.

Il computer potrà essere vinto con un sorteggio al raggiungimento di 666 litri di sangue donato. Potranno partecipare alla lotteria sia i donatori che i non donatori, ma sfortunatamente è accessibile ai soli residenti negli Stati Uniti d'America.