'Microsoft è un partner importante in molti modi' afferma il presidente di Nintendo of America

In un'intervista concessa a Inverse, Doug Bowser, presidente di Nintendo of America, ha definito Microsoft un partner importante con il quale intercorrono ottimi rapporti. Il responsabile ha speso anche alcune parole in merito alle acquisizioni definendole, nella sostanza, una prassi consolidata.

Per quanto riguarda la società di Redmond, Bowser non ha commentato le mail emerse durante la causa intentata dalla FTC contro Microsoft, in cui il CEO di Xbox, Phil Spencer, esternava la sua ambizione di acquisire Nintendo. Si è limitato a spiegare che i rapporti con Microsoft sono solidi e all'orizzonte ci sono nuove collaborazioni.

"Abbiamo ottimi rapporti con Microsoft. Li consideriamo partner in molti, moltissimi modi, e basta guardare Nintendo Switch per comprendere questa collaborazione. Ovviamente, Minecraft è su Nintendo Switch e abbiamo portato Banjo Kazooie in Super Smash Bros. Ultimate. Quindi speriamo che questa partnership continui a lungo".

Naturalmente, durante l'intervista il tema delle acquisizioni è emerso con prepotenza. Di recente Microsoft, insieme ad Activision, ha realizzato una delle più grandi operazioni da questo punto di vista, per un valore della transazione di quasi 70 miliardi di dollari.

A tal proposito, Bowser è sembrato piuttosto a suo agio sostenendo che l'acquisizione degli studi da parte di publisher e produttori rappresenta una pratica diffusa. D'altro canto, lo stesso presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha affermato che la società valuta costantemente l'acquisizione di nuove software house, seppur al momento sia concentrata sull'espansione organica dei team interni.

"Per quanto riguarda la direzione intrapresa dal consolidamento dell'industria, ormai ne faccio parte da oltre 16 anni. Un aspetto sempre costante è l'acquisizione degli studi. Un'altra costante, però, è la nascita di nuovi studi ogni anno. Molti studi incredibilmente creativi sviluppano contenuti, da giochi indie ai tripla A. Quindi, mentre avviene un consolidamento, in egual misura vediamo questi nuovi studi, il che spiega chiaramente la natura dinamica di questo settore. In fin dei conti, si tratta di vantaggi per i giocatori".