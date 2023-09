Il sogno di Phil Spencer: fondere Xbox e Nintendo sotto la bandiera di Microsoft

Dal processo che vede schierata la FTC (Federal Trade Commission) contro Microsoft, sono emerse alcune mail interne scambiate tra Phil Spencer, capo di Xbox, e Takeshi Numoto, Chief Marketing Officer di Microsoft. In un botta e risposta con oggetto "random thought" (riflessioni a caso), Spencer ha espresso il suo interesse nell'acquisizione di Nintendo.

In particolare, Numoto chiese a Spencer e a Chris Caposella il motivo per cui non avevano valutato acquisizioni "più attraenti" come quella di Nintendo per "aumentare la presenza e la visibilità tra i consumatori" della divisione Xbox. Al tempo, Microsoft stava valutando l'acquisizione di Tik Tok, "non la migliore mossa" secondo Numoto.

"Ho avuto numerose conversazioni con l'LT – probabilmente Leadership Team – di Nintendo sulla questione di una collaborazione più stretta e, se ci sono aziende americane che hanno una speranza di lavorare con Nintendo, noi siamo nella posizione migliore". Spencer ha poi spiegato, in merito a un'eventuale acquisizione, che il consiglio di amministrazione di Microsoft "ha visionato l'intero documento su Nintendo (e Valve) e sono convinte su entrambe quanto me nel caso in cui si presenti un'occasione".

In una mail indirizzata ai dirigenti dell'azienda, Spencer ha anche definito Nintendo come "una risorsa fondamentale per i giochi" e che "portare a termine l'acquisizione sarebbe un punto altissimo per la carriera e una manovra conveniente per entrambe le società".

Naturalmente, tutto questo non preannuncia un'acquisizione. In passato Microsoft ha già tentato di acquisire Warner Bros. Interactive, accordo che poi non è andato a buon fine, ed ha valutato l'acquisto di Sega, Square-Enix e Bungie, quest'ultima ora parte di Sony Interactive Entertainment (SIE).