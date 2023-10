Star Citizen: Squadron 42 uscirà davvero? Ecco il nuovo trailer da 26 minuti

Chris Roberts e Cloud Imperium Games hanno rilasciato un nuovo lunghissimo trailer di Star Citizen: Squadron 42, il modulo single player del titolo spaziale dall'iter di sviluppo infinito. Il trailer è incentrato sulla campagna single player di Star Citizen, che i fan attendono ormai da diversi anni e che diventerà un gioco a sé stante. Con questo rilascio Cloud Imperium Games vuole far sapere di aver completato questa componente "a livello di feature" e ora è nella fase di rifinitura. Conoscendo i tempi della software house, questo non vuol dire che il rilascio è imminente: anzi, è probabile che servano ancora diversi mesi di lavoro.

Star Citizen finalmente in dirittura d'arrivo?

Il trailer, però, è decisamente suggestivo, sia graficamente che come portata di gameplay, per un titolo spaziale che vuole concentrarsi su varie componenti, sia sulla narrazione cinematografica che sulle fasi di combattimento a terra e le meccaniche di volo, per non dimenticare la componente da gioco di ruolo e quella di risoluzione di enigmi.

Realizzata da Chris Roberts, l'autore di Wing Commander, questa storia a base fantascientifica sembra voler puntare a riportare in auge lo spirito narrativo dello stesso Wing Commander. Roberts, tra le altre cose, ha utilizzato volti molto popolari del mondo del cinema, come Gillian Anderson, Mark Hamill, Henry Cavill e Gary Oldman, che hanno registrato delle sessioni di motion capture per rendere la parte narrativa il più credibile possibile. Le sessioni che hanno coinvolto queste celebrità risalgono ormai a qualche anno fa, ma - come viene mostrato nel filmato - i designer di CIG hanno potuto ritoccare i modelli dei personaggi, così come il sistema d'illuminazione, con l'obiettivo di adattarli agli ultimi aggiornamenti grafici di Squadron 42.

Altro obiettivo è quello di riproporre le medesime caratteristiche di gioco della componente principale di Star Citizen, quella multiplayer, all'interno però di una struttura guidata che possa consentire a qualsiasi tipo di giocatore di godersele pienamente.

Star Citizen è già affrontabile in modalità PvP (ormai da circa un anno) con diverse missioni da fare, in solitaria o in co-op. Necessita, tuttavia, di un upgrade nella gestione dei server per poter essere considerato un gioco completo e stabile, perché allo stato attuale delle cose i progressi dei giocatori vengono periodicamente resettati, il che compromette l'esperienza ruolistica.

A fine anno Cloud Imperium Games lancerà, poi, Pyro, un nuovo sistema stellare con 6 pianeti, che si aggiunge all'attuale sistema di Stanton e ai 4 pianeti già esplorabili (microTech, ArcCorp, Hurston e Crusader). Se da una parte Star Citizen si conferma un progetto forse eccessivamente ambizioso, dall'altra punta a offrire un'esperienza di gioco completa e un'immersione totale all'interno di un universo di gioco di dimensioni semplicemente più vaste rispetto a tutto quello che abbiamo giocato finora, Starfield compreso.