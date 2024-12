Borderlands 4 in azione in un nuovo trailer: primo sguardo a gameplay e protagonisti

Dopo il reveal alla Gamescom 2024, Borderlands 4 torna a mostrarsi in occasione della cerimonia dei The Game Awards. Il team di Gearbox, guidato da Randy Pitchford, ha finalmente mostrato in azione il quarto capitolo della serie looter shooter, presentando anche il quartetto di protagonisti.

Lo scorso agosto, in occasione della Gamescom di Colonia, abbiamo assistito alla presentazione di Borderlands 4, un annuncio arrivato senza troppe sorprese visto il successo commerciale della trilogia originale - per non parlare del recente debutto del franchise nelle sale cinematografiche.

Il quarto capitolo promette di rinnovare il looter shooter con un'ambientazione inedita, altri eccentrici villain e un nuovo quartetto di Cacciatori della Cripta. Con il trailer mostrato durante i The Game Awards 2024 possiamo finalmente dare uno sguardo ravvicinato al sequel, attraverso nuove spettacolari sequenze cinematiche e con un corposo assaggio del gameplay.

Cacciatori della Cripta, la prossima tappa è Kairos

Il nuovo trailer di Borderlands 4 viene inaugurato da una lunga cutscene in CGI che presenta quello che sembra essere uno dei nuovi antagonisti di questo capitolo. Un esercito di Psycho 'corrotti' fronteggiano una nuova fazione nemica, controllata apparentemente da un personaggio noto come Timekeeper. Questo crudele dittatore tiene sotto scacco Kairos, pianeta su cui sta per abbattersi - letteralmente - un temibile cataclisma: la collisione con Elpis, luna di Pandora.

Kairos farà da teatro agli eventi di Borderlands 4. Come anticipatovi, ci sono quattro nuovi Cacciatori della Cripta e ciascuno di essi è caratterizzato da abilità e poteri unici, proprio come avviene nelle altre iterazioni della serie. Li possiamo ammirare nel suddetto filmato, ma Gearbox Software non ha svelato ulteriori informazioni sulle loro identità. Sembra però che rivedremo alcuni volti noti ai fan del franchise, tra cui Zane (Borderlands 3) e l'immancabile Claptrap.

"Catapultati su Kairos nei panni di uno dei nuovi Cacciatori della Cripta alla caccia di gloria e ricchezze", si legge su Steam. "Sfrutta potenti abilità d'azione, personalizza la tua build con accurate specializzazioni e domina i nemici con abilità di movimento dinamiche".

Riprendendo la tradizionale formula della serie, anche Borderlands 4 permetterà ai giocatori di affrontare l'avventura in solitaria o, preferibilmente, in compagnia di altri tre giocatori. Gli sviluppatori promettono migliorie per il sistema di combattimento e l'esplorazione.

L'uscita è prevista per un generico 2025, su PC (tramite Steam ed Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X e Series S. Il team di Gearbox Software ha programmato una presentazione approfondita del gameplay per i primi mesi del prossimo anno.