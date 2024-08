Borderlands 4 è realtà: l'annuncio alla Gamescom e il trailer con la finestra di lancio

Poche ore fa si è tenuta la Opening Night Live della Gamescom 2024. L'evento inaugurativo della fiera di colonia ha visto la conduzione di Geoff Keighley e dozzine di annunci; alcuni molto entusiasmanti, molti altri un po' meno. La serata si è però aperta con una delle World Premiere più importanti, quella dedicata a Borderlands 4, quarto capitolo dell'amata serie looter shooter recentemente approdata nelle sale cinematografiche con l'omonimo film d'azione.

Borderlands ritornerà nel 2025 con un nuovo capitolo

In seguito all''uscita di Borderlands 3 nell'estate 2019, Gearbox Software ha 'spremuto' il suo popolare franchise lanciando prima le riedizioni della Legendary Collection e, un paio d'anni dopo, due diversi spin-off: l'action RPG in salsa fantasy Tiny Tina's Wonderlands e l'avventura grafica New Tales from the Borderlands, seguito dell'acclamata serie episodica ideata dall'ormai defunta Telltale Games. In occasione della kermesse tedesca, Gearbox ha confermato che la prossima iterazione di Borderlands non sarà un altro spin-off, ma un nuovo capitolo principale.

Specifichiamo che, tempo fa, lo sviluppatore statunitense aveva già reso noto di star lavorando a Borderlands 4 e più recentemente lo stesso Randy Pitchford, CEO di Gearbox, ha ribadito che il quarto capitolo esiste e che sarebbe stato presto svelato al pubblico.

L'annuncio ufficiale è dunque arrivato nella Opening Night Live, inaugurando col botto l'evento supervisionato da Geoff Keighley. La presentazione di Borderlands 4 arriva con un breve teaser trailer realizzato in CGI, il quale anticipa le tematiche della futura campagna e parte dell'inedita ambientazione. Assistiamo a un evento cataclismatico di proporzioni cosmiche, ma l'attenzione si sposta rapidamente su un pianeta apparentemente sconosciuto, dove un oggetto si abbatte sul terreno: è la maschera di uno Psycho, che viene raccolta da una misteriosa creatura.

La descrizione del trailer conferma l'esistenza di un nuovo setting ("un pianeta del tutto nuovo") e accenna a "un leggendario Cacciatore della Cripta" che i giocatori impersoneranno durante gli eventi del quarto capitolo. Se quest'ultimo seguirà le orme dei suoi predecessori, anche Borderlands 4 offrirà ai giocatori la possibilità di scegliere tra più personaggi giocabili.

Cosa più importante, il teaser mostrato durante la Opening Night Live svela una finestra di lancio: un generico 2025 che, a dirla tutta, ci ha colti alla sprovvista.

Il reveal di Borderlands 4 arriva con un tempismo tutt'altro che sorprendente. Il film di Borderlands diretto da Eli Roth con protagonisti, tra gli altri, Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis e Jack Black si è rivelato un autentico flop al botteghino - oltre ad essere stato stroncato dalla critica. L'annuncio di un nuovo capitolo principale potrebbe dare un'importante svolta alle sorti del franchise e, si spera, riaccedere l'entusiasmo dei videogiocatori.