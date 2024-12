The Outer Worlds 2: l'RPG di Microsoft e Obsidian tornerà nel 2025 su PC, Xbox e PlayStation

Ai The Game Awards è tornato anche The Outer Worlds, nuovo capitolo dell'RPG fantascientifico di Obsidian. Il gioco sarà disponibile nel 2025 per PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Game Pass dal giorno di lancio.

Tra i numerosi nuovi titoli presentati ai The Game Awards 2024 è arrivato anche The Outer Worlds 2, secondo capitolo dell'RPG sci-fi sviluppato da Obsidian e pubblicato da Microsoft. Il gioco arriverà nel 2025 per PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5 e sarà disponibile su Game Pass sin dal D1.

The Outer Worlds 2 porterà i giocatori su Arcadia, una colonia inedita da esplorare e sede della tecnologia Skip Drive. Vestiremo i panni di un agente del Direttorato Terrestre e dovremo indagare sull'origine di fratture devastanti che minacciano l'intera galassia.

Come per il primo capitolo, anche questo sequel consentirà al giocatore di personalizzare il proprio personaggio, la sua dotazione, approfondire i rapporti con l'equipaggio della nave e definire la narrazione in base alle scelte effettuate.

Il trailer fornisce un'anteprima sul gameplay, il quale rimarrà fedele al precedente capitolo. Tuttavia, è possibile vedere nuove armi e creature che incontreremo nel corso dell'avventura. A tal proposito, gli sviluppatori assicurano una quantità di equipaggiamenti ancora più ampia.

È interessante notare che, prima del rilascio, maggiori anticipazioni arriveranno nei prossimi giorni attraverso Secret Level, la serie in onda su Amazon Prime Video. Il 17 dicembre, infatti, sarà possibile scoprire in anteprima uno dei racconti che collegano il primo gioco al nuovo capitolo.