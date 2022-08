Blade: ci sarà il videogioco e sarà realizzato da Ubisoft

Secondo recenti indiscrezioni, Ubisoft sarebbe al lavoro su un nuovo gioco basato sul personaggio Blade apparso originariamente nei fumetti della Marvel. I dettagli riguardano principalmente gli attori che stanno partecipando alle sessioni di motion capture per portare il personaggio nel mondo digitale, Alex Martin ed Edwin Gaffney.

Secondo un post su Instagram, i due attori starebbero lavorando con Bassam Tariq su una produzione Marvel. Il collegamento con Blade è presto fatto, visto che Tariq dirigerà il nuovo film della serie in arrivo nelle sale cinematografiche il prossimo anno. Inoltre, non è una sorpresa che Disney (di cui Marvel fa parte) assegni il progetto videoludico a Ubisoft, visto che la casa francese si sta già occupando per il produttore americano di Avatar: Frontiers of Pandora.

Inoltre, è possibile che anche il videogioco di Blade venga affidato allo studio Ubisoft Massive, il quale si occuperà non solo del citato gioco di Avatar ma anche del nuovo titolo open world di Star Wars. Il progetto non è ancora noto ufficialmente ma è probabile che venga annunciato al prossimo Ubisoft Forward, un evento previsto per settembre che ospiterà i reveal di molti nuovi progetti.

A differenza di molti altri eroi Marvel, Blade non ha avuto molta fortuna nel mondo dei videogiochi. Due titoli sono stati rilasciati tra il 2000 e il 2002 per effetto della collaborazione tra HammerHead e Mucky Foot Productions. Si è trattato di tie-in dei film di Blade con Wesley Snipes, tutt'altro che memorabili. Il cacciatore di vampiri, inoltre, tornerà nello strategico di Firaxis Marvel Midnight Suns.

Dopo la fugace apparizione del personaggio in Eternals, sembra dunque nei piani un ingresso in grande stile di Blade nel Marvel Cinematic Universe, come peraltro confermato dal produttore esecutivo Kevin Feige.