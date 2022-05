Marvel Midnight Suns: l'incrocio tra MCU e XCOM potrebbe arrivare prima del previsto

Per gli appassionati di XCOM si prospettano periodi decisamente interessanti. La struttura da strategico a turni in chiave rpg sconfinerà presto, infatti, sia nel mondo Marvel che in quello di Star Wars. Nel primo caso sarà responsabile Firaxis Games, la software house che ha creato la versione moderna di XCOM, mentre per Star Wars se ne occuperà Bit Reactor, uno studio di sviluppo appena fondato con la direzione di Greg Foertsch, un veterano di XCOM che ha lasciato la stessa Firaxis.

Quanto a Marvel Midnight Suns, il gioco era inizialmente previsto per il mese di marzo di quest'anno, ma il suo rilascio è stato successivamente rimandato a data da destinarsi.

Adesso, come riportato da Video Games Chronicle, il fatto che la Corea del Sud abbia classificato il gioco per utenti con età di almeno di 15 anni riaccende le speranze circa il rilascio nel 2022. Solitamente, infatti, i giochi vengono sottoposti all'attenzione dell'ESRB americana o del PEGI europeo quando sono prossimi al completamento.

Il sistema di combattimento di Marvel Midnight Suns assomiglierà a quello della nuova versione di XCOM, mentre i giocatori prenderanno il controllo di un supereroe inedito, realizzato da Firaxis con il supporto di Marvel, conosciuto con il nome di Cacciatore. Gli Avengers si uniranno al Cacciatore allo scopo ermare l'Hydra, la quale nel frattempo ha risvegliato Lilith, la madre di tutti i demoni. Il Cacciatore è i figlio di Lilith e l'unico in grado di ucciderlo. Altri dettagli si trovano qui.