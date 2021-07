Battlefield 2042 includerà le mappe classiche della serie, lo conferma DICE

Non è passato molto tempo dal reveal globale di Battlefield 2042, prossima iterazione del celebre sparatutto targato EA DICE. In questi giorni sono circolati diversi rumor inerenti alle game mode che troveremo nel gioco. Stando alle indiscrezioni, le due principali modalità di gioco (Guerra Totale e Zona di Pericolo) saranno affiancate da un terzo contenuto, un vero e proprio omaggio ai fan di Battlefield che riproporrà le mappe più iconiche della serie.

La conferma ufficiale di Ripple Effect Studios, ex DICE LA, è arrivata poche ore fa. Sì, Battlefield 2042 avrà una terza game mode che farà felici i veterani del franchise.

Battlefield 2042 diviso tra passato e futuro: la terza game mode



In occasione dell'evento Future of FPS, Electronic Arts è tornata a parlarci dell'attesissimo Battlefield 2042. L'intervento di Christian Glass, general manager della neonata Ripple Effect, ci offre alcuni chiarimenti in merito alle modalità di gioco incluse nel prossimo capitolo.

Glass ha dunque confermato quanto suggerito dai recenti rumor, originariamente diffusi dall'insider Tom Henderson: "Uno dei componenti di questa esperienza che stiamo realizzando è l'aggiunta di alcune delle mappe preferite dai fan in Battlefield 2042". Si torna dunque a parlare della "sorpresa" che Ripple Effect e DICE hanno preparato per gli amanti della serie. Il GM dello studio californiano non ha aggiunto ulteriori dettagli, ma secondo i rumor la modalità potrebbe coincidere con un inedito hub in cui poter accedere agli scenari dei precedenti episodi.

Nel momento in cui vi scriviamo, sul sito ufficiale di Battlefield 2042 non è ancora apparso il nome della terza modalità. Sul portale troviamo ancora la censura 'OMISSIS' e la descrizione di una "lettera d'amore" creata per "i fan di Battlefield e i giocatori di lunga data".

Dunque, per riassumere, Battlefield 2042 includerà tre diverse modalità di gioco: Guerra Totale, per 128 giocatori, Zona di Pericolo e la terza modalità misteriosa. Riguardo Zona di Pericolo (Hazard Zone), Oskar Gabrielson di DICE ci fa sapere che la game mode sarà presentata in maniera dettagliata il prossimo settembre. "Non possiamo aver paura di correre dei rischi", afferma Gabrielson, spiegando che il team di sviluppo ci sta lavorando da diversi anni.

Ricordiamo che tra poche settimane (22 luglio 2021) Electronic Arts trasmetterà il suo evento estivo dedicato alla sua line-up. Si parlerà nuovamente di Battlefield 2042, ma anche delle altre produzioni targate EA, tra cui potrebbe apparire il vociferato reboot di Dead Space.