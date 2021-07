DICE LA diventa Ripple Effect: dopo Battlefield 2042, un nuovo gioco in arrivo

Da anni impegnata nel co-sviluppo del franchise di Battlefield, DICE LA diventa a tutti gli effetti uno studio a sé stante. Electronic Arts ha ribattezzato la software house californiana in Ripple Effect Studios. Il team deve ancora ultimare i lavori su Battlefield 2042, in arrivo il prossimo ottobre, ma annuncia di essere già al lavoro su un titolo inedito.

La nuova casa di sviluppo sarà guidata da Christian Grass e Vince Zampella, fondatore di Respawn Entertainment, che continuerà a gestire lo studio di Apex Legends.

Ripple Effect Studios al lavoro su un progetto non ancora annunciato

Prima del rebranding, lo scorso anno EA annunciava che DICE LA sarebbe diventato uno studio indipendente. Per l'incarico era stato scelto Vince Zampella, uno dei creatori della serie Call of Duty e attuale CEO di Respawn: a lui il duplice compito di creare una nuova immagine per lo studio californiano e di guidare il team di sviluppo nella produzione di giochi originali.

Al tempo, Laura Miele, Chief Studios Officer di Electronic Arts, dichiarava: "Credo sinceramente che (Vince) li aiuterà a guidarli creativamente. [...] Penso che avremo uno studio davvero forte alla nostra sede di Los Angeles. Possono passare da un team di supporto a uno studio completo e indipendente per creare una nuova offerta di gioco".

Ad oggi, DICE LA ha supportato la svedese DICE nello sviluppo di cinque giochi della serie Battlefield, ovvero Battlefield Hardline, Battlefield 4, Battlefield 1, Battlefield V e il più recente Battlefield 2042. I lavori su quest'ultimo devono essere ancora completati, ma, ora che la compagnia è stata rinominata in Ripple Effect Studios, il team ha già inaugurato la produzione di una nuova IP, un gioco del tutto inedito e, dunque, separato dal popolare first-person shooter.

"Siamo orgogliosi del nostro lavoro come DICE LA e il team di DICE sarà per sempre parte del nostro DNA, ma negli ultimi otto anni abbiamo sviluppato una nostra cultura e un nostro modo di fare le cose", ha dichiarato Christian Grass, general manager di Ripple Effect Studios. Grass ha inoltre confermato che la sua squadra sta avviando i lavori su un nuovo progetto.

È intervenuto anche lo stesso Vince Zampella: "Il talento qui ha una grande esperienza nella produzione di titoli di alta qualità e lo studio è pronto a realizzare giochi ancora più incredibili in futuro". Il dirigente di Ripple Effect ci fa sapere che lo studio verrà trasferito in un nuovo campus, sempre in quel di Los Angeles, e che la società sta già assumendo nuovo personale.