Battlefield 2042: i bot riempiranno i posti vuoti nei match con 128 giocatori

L'annuncio ufficiale di Battlefield 2042 è arrivato solo poche settimane fa, ma conosciamo già molti dettagli sul nuovo sparatutto targato EA DICE. Il cavallo di battaglia del prossimo capitolo coincide con le partite da 128 giocatori, un carico sproporzionato che - per forza di cose - potrà essere sostenuto solo dalle piattaforme di ultima generazione. Cosa accadrà, dunque, se uno o più giocatori lasceranno dei posti vuoti? Electronic Arts ha già preparato un piano B.

Battlefield 2042 inserirà giocatori e bot nelle partite online

Il first-person shooter di DICE ha già conquistato l'interesse di migliaia di fan, ma l'idea di lanciare dei match per 128 giocatori simultanei rappresenta comunque un azzardo. Electronic Arts ha dunque pensato a una soluzione: le partite online non ospiteranno solo gli utenti, ma anche dei soldati controllati dall'IA. I bot andranno a riempire i server e, in tal modo, le modalità più popolate di Battlefield 2042 non rischieranno di avere posti vacanti.

Per la precisione, le partite online potranno ospitare fino a 64 bot, a seconda della regione, della piattaforma utilizzata e, naturalmente, della disponibilità di giocatori. Questa regola sarà applicata a tutte le modalità di gioco multiplayer, incluse Conquista e Sfondamento.

La notizia è stata diffusa dalla stessa EA in un'intervista concessa a The Verge. Gli sviluppatori specificano che i giocatori umani avranno sempre la priorità nel matchmaking ed è probabile che non si incontrerà neanche un singolo bot. Certo, questo discorso può valere per i primi mesi di vita di Battlefield 2042, quando il gioco sarà all'apice della sua popolarità, ma nel lungo periodo l'FPS potrebbe trarre grande vantaggio dalla presenza dei soldati comandati dall'IA.

Ricordiamo che su PlayStation 4 e Xbox One le partite di Battlefield 2042 saranno limitate a 64 giocatori simultanei; inoltre, le dimensioni delle sconfinate mappe concepite per il nuovo capitolo saranno sensibilmente ridotte sulle console old-gen.

Battlefield Hub, una lettera d'amore per i fan della serie



I giocatori di Battlefield 2042 non potranno disattivare il matchmaking con i bot. Coloro che preferiranno giocare con altri utenti potranno sempre optare per le altre modalità di gioco: tra queste, stando alle ultime indiscrezioni, potremmo trovare un'inedita game mode che omaggerà i precedenti episodi della serie sparatutto. Parliamo di Battlefield Hub.

Stando ai rumor diffusi dal leaker Tom Henderson, Battlefield 2042 proporrà una nuova esperienza multiplayer chiamata "Battlefield Hub", modalità contenente delle versioni rimasterizzate delle classiche mappe del franchise. Henderson - che in passato aveva condiviso alcune anticipazioni che si sono poi rivelate veritiere - si è dichiarato estremamente entusiasta per questa game mode, che lui stesso ha definito "la più divertente" per quel che concerne il comparto multiplayer.

Secondo il leaker, Battlefield Hub non è altro che la terza esperienza multiplayer che affiancherà le già note Guerra Totale e Zona di Pericolo - quest'ultima potrebbe essere una sorta di battle royale. Sul sito ufficiale del gioco si può infatti trovare una descrizione della terza modalità (indicata come [OMISSIS]), che viene descritta come una "lettera d'amore ai fan di Battlefield e ai giocatori di lunga data". Nella stessa descrizione, gli utenti sono invitati a seguire l'evento dell'EA Play Live 2021 per scoprire maggiori dettagli su questa misteriosa game mode.

Non ci resta che attendere il 22 luglio, giorno in cui Electronic Arts trasmetterà la sua conferenza estiva dedicata alla line-up 2021/2022. In tale occasione, se saremo fortunati, potremmo assistere all'annuncio del vociferato reboot di Dead Space.