Battlefield 2042: giocatori console contro giocatori PC negli stessi server

Battlefield 2042 è il nuovo sparatutto multiplayer DICE il cui rilascio è previsto per il prossimo 22 ottobre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5. Fino a oggi diverse caratteristiche del gioco sono state rivelate (le trovate al link precedente), ma EA e DICE sono rimaste piuttosto elusive rispetto al supporto Cross-play e Cross-progression.

Battlefield 2042: Cross-play, ma solo su next-gen

Con un Q&A dedicato adesso abbiamo tutte le risposte che attendavamo. Il Cross-play sarà supportato per le piattaforme PC, Xbox Series X/S e PS5, mentre chi gioca su Xbox One e PS4 non potrà in alcun modo raggiungere gli altri giocatori sugli stessi server. La Cross-progression invece è supportata senza alcun limite legato alla piattaforma su cui si gioca.

Le limitazioni al Cross-play, allo stesso tempo, sono giustificate dal fatto che le versioni old-gen di Battlefield 2042 saranno diverse rispetto a quelle next-gen. Ci saranno meno giocatori su ciascun server (64 invece di 128) e le mappe di gioco saranno più piccole. Ovviamente, queste differenze rendono impossibile qualsiasi supporto di tipo Cross-play.

Versioni next-gen e old-gen, invece, non differiranno in termini di armi, veicoli, specialisti e gadget, così come sulla base delle nuove condizioni metereologiche supportate dal titolo DICE. Come precedentemente rivelato, inoltre, in Battlefield 2042 i bot riempiranno i posti vuoti nei match.

DICE organizzerà un test tecnico in anticipo rispetto alla open beta di Battlefield 2042 precedentemente annunciata. Il test tecnico, in occasione del quale, tra le altre cose, verrà provato il Cross-play, si svolgerà prima della fine dell'estate. Ulteriori dettagli verranno rivelati con ogni probabilità in occasione dell'evento EA Play Live previsto per il 22 luglio. Tra le altre cose, si dovrebbe parlare anche di Battlefield Hub, una modalità che reintrodurrà in BF 2042 le mappe classiche dei Battlefield del passato.

Gestire una funzionalità complessa come il Cross-play richiede grandi attenzioni da parte degli sviluppatori e dei game designer, ed è per questo che DICE vuole fare tutti i test del caso e prendere le precauzioni opportune. Anche alla luce del caso che recentemente ha riguardato Call of Duty Warzone con i giocatori console che richiedono l'abolizione del Cross-play perché sostengono che su PC ci sono troppi cheater.

Quanto a Battlefield 2042, il gioco è stato rivelato in occasione dello showcase Xbox + Bethesda allo scorso E3. Probabilmente per il fatto che il gameplay è stato catturato su una Xbox Series X, ha dato l'impressione di avere una grafica depotenziata rispetto a quanto siamo abituati a vedere nei Battlefield e soprattutto in riferimento al meraviglioso (perlomeno visivamente parlando) Battlefield V. Bisognerà quindi verificare se si tratta di un downgrade dovuto alla presenza di più soldati sulle mappe di gioco o alla necessità di far girare BF 2042 sulla maggior parte degli hardware possibile, oppure se su PC sarà presente una modalità visiva più dettagliata graficamente.