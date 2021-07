Battlefield 2042: annunciata la modalità Portal, un omaggio al passato della serie

Abbiamo già assistito alla presentazione mondiale di Battlefield 2042, nuova iterazione del popolare sparatutto in prima persona. Nelle ultime settimane si è parlato della modalità principale, All-Out Warfare, che catapulterà i giocatori nelle battaglie su larga scala fino a 128 giocatori - a cui si affianca la modalità Hazard Zone. Si è inoltre vociferato di una terza game mode, descritta dagli sviluppatori come un omaggio al passato del franchise.

In occasione dell'EA Play Live 2021, gli sviluppatori di EA DICE e Ripple Effect Studios hanno confermato l'esistenza di Battlefield Portal: i fan della serie avranno la possibilità di giocare nelle mappe più iconiche del franchise, il tutto all'interno del nuovo Battlefield 2042.



Battlefield Portal: il trailer della nuova modalità di gioco

Come anticipato dai rumor, la modalità Battlefield Portal è una e vera propria lettera d'amore indirizzata ai fan storici della serie. Per la precisione, parliamo di "una nuova piattaforma basata sulla community, con cui i giocatori possono cambiare le regole della guerra creando, condividendo e scoprendo battaglie inattese nel passato, nel presente e nel futuro di Battlefield".

Portal reintroduce sei mappe multiplayer e gli eserciti provenienti da Battlefield 1942, Battlefield 3 e Battlefield Bad Company 2. Naturalmente, ogni elemento di gioco è stato rimasterizzato in 4K a 60 fps e riprogettato per supportare una nuova componente di distruttibilità e i match da 128 giocatori, per allinearsi alle feature del più recente Battlefield 2042. EA specifica che la progressione in-game sarà condivisa tra le diverse modalità del comparto multigiocatore.

Il vero punto di forza di Battlefield Portal risiede nel suo editor di gioco, basato su un sistema di programmazione piuttosto intuitivo. Gli utenti avranno la possibilità di personalizzare le proprie partite, scegliendo le regole del match, regolando la balistica di ogni singola arma, i danni inflitti e subiti e molto altro ancora. Ai giocatori viene dunque offerta la massima libertà creativa e la possibilità di condividere le proprie "creazioni" con l'intera community.

Battlefield Portal sarà disponibile al lancio di Battlefield 2042, previsto per il 22 ottobre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e Xbox One.