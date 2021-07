GRID Legends: EA annuncia il nuovo gioco di corse per console e PC

Una delle sorprese dell'evento EA Play Live 2021 coincide con GRID Legends, un capitolo inedito della serie racing targata Codemasters. Lo studio britannico, acquisito lo scorso dicembre da Electronic Arts, ha presentato il suo nuovo gioco automobilistico attraverso un sorprendente trailer, svelando l'esistenza di un ambizioso comparto narrativo. Non sarà dunque il solito titolo di corse, ma qualcosa di completamente nuovo - e, a prima vista, ambizioso.

Dopo F1 e DiRT, Codemasters presenta GRID Legends

GRID Legends si presenta come una nuova esperienza di gioco che combina l'adrenalinico gameplay della serie racing con una coinvolgente storia che vede protagonisti dei giovani piloti. Un documentario "fly-on-the-wall" racconterà la

Come si vede nel trailer di presentazione, la campagna di Legends vede la partecipazione di un cast d'eccezione, in cui troviamo l'attore britannico Ncuti Gatwa - uno dei volti della serie Netflix Sex Education. Tra una gara e l'altra assisteremo ad alcune scene live action, in cui approfondiremo la conoscenza di ogni personaggio e seguiremo gli sviluppi della storia.

Gli appassionati avranno la possibilità di gareggiare su oltre 130 circuiti, esplorando location storiche e inedite: sfrecceremo sui tracciati di Brands Hatch e Indianapolis, passando per i circuiti cittadini di San Francisco e Parigi. Naturalmente, non mancherà un'ampia gamma di bolidi: saranno oltre 100 i veicoli disponibili e includono auto da corsa, camion e monoposto.

Come confermato da EA e Codemasters, GRID Legends sarà disponibile nel corso del 2022 per Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e PC (Origin).