Basta polemiche! Starfield avrà ufficialmente NVIDIA DLSS (e non solo)

Dopo la querelle delle scorse settimane sull'assenza del DLSS in Starfield, Bethesda mette a tacere le polemiche annunciando che la tecnologia di NVIDIA sarà integrata con il primo importante update del titolo in arrivo prossimamente. Non è chiaro se il DLSS adottato sarà la seconda versione, anche detta Super Resolution, oppure la terza con Frame Generation. Al momento il gioco offre solo l'FSR 2 di AMD.

L'annuncio di Bethesda, preceduto da una serie di mod amatoriali (gratuite e a pagamento) per aggiungere il DLSS 2/3 su PC, arriva nonostante il rapporto con AMD, partner tecnico esclusivo del gioco. AMD, in merito alla possibilità che il DLSS arrivasse in Starfield, ha sempre cercato di smarcarsi dalla polemica per buttare la palla nel campo di Bethesda, facendo comunque capire che in una partnership è normale dare priorità a determinati elementi, come FSR, per rimandarne altri.

Non solo DLSS, su PC arriverà anche il supporto ai monitor ultrawide 32:9, mentre in generale si parla anche di controlli per gestire luminosità e contrasto, il menu per calibrare l'HDR, lo slider per la profondità di campo (FOV) e l'inserimento del tasto "mangia" per il cibo. "Stiamo anche lavorando a stretto contatto con NVIDIA, AMD e Intel sul supporto driver e ogni update includerà nuovi miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni", spiega Bethesda. A riprova di ciò, un nuovo driver NVIDIA pubblicato nelle scorse ore è imprescindibile per tutti coloro che giocano a Starfield e hanno una GPU GeForce.

Nel loro post i Bethesda Game Studios fanno un "enorme ringraziamento a tutti voi che giocate a Starfield e al vostro supporto. Siamo assolutamente stupefatti dalla risposta e da tutto ciò che amate del gioco. Stiamo anche leggendo tutti i vostri ottimi feedback su ciò che vorreste vedere migliorato o aggiunto al titolo. Questo è un gioco che supporteremo per anni e anni a venire, quindi continuate a mandare i feedback".

"Anche se non riusciamo a soddisfare le vostre richieste immediatamente, ci piacerebbe farlo in futuro, come le mappe delle città. Inizialmente la nostra priorità è garantire che tutti i principali bug bloccanti o problemi di stabilità vengano risolti e aggiungere funzionalità che migliorano l'esperienza che in molti richiedono".

Bethesda sta anche lavorando sul supporto integrato alle mod (Creations) che "funzionerà su tutte le piattaforme in modo simile a quello che abbiamo fatto con Skyrim e Fallout 4. Il lancio di questo supporto completo è previsto all'inizio del prossimo anno".