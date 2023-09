Starfield: performance aumentate in maniera sensibile con gli ultimi driver NVIDIA

I driver 537.17 e 537.34 (questi ultimi appena rilasciati) di NVIDIA beneficiano di un update over-the-air indirizzato specificamente ad aumentare le prestazioni di Starfield. In particolare, usano la funzionalità Resizable BAR per guadagnare il 5% circa di performance con le schede della famiglia GeForce RTX 40, secondo quanto fa sapere la stessa NVIDIA.

Resizable BAR è una funzionalità del protocollo PCI Express che consente alla CPU di accedere direttamente a tutta la memoria della scheda video (VRAM) senza fare continui accessi a piccole parti (256 MB).

Allo stesso tempo, giungono segnalazioni anche da parte dei giocatori sui benefici alle prestazioni apportati dalle nuove release di driver. Fermo restando che, dal momento del lancio, Starfield su hardware NVIDIA offre prestazioni non soddisfacenti quanto sulle configurazioni con hardware AMD.

Il gioco è stato rilasciato in partnership con la stessa AMD, al punto da non annoverare il supporto al DLSS nella sua release originale. Motivo per cui non è del tutto sorprendente che con le Radeon giri meglio.

I nuovi driver introducono anche le impostazioni ottimizzate per Starfield abilitabili al volo con un semplice clic, mentre un profilo ottimizzato per le GPU NVIDIA è stato reso disponibile anche per la versione Microsoft Store del gioco.