A meno di 24 ore dall'accesso anticipato NVIDIA DLSS 2 e XeSS arrivano su Starfield con una mod

Sono trascorse solo poche ore dall'apertura dell'accesso anticipato a Starfield, ma i giocatori PC possono già usufruire di una mod estremamente utile. PureDark ha pubblicato su Nexus Mods la sua soluzione per aggiungere gli scaler di NVIDIA e Intel, rispettivamente DLSS 2 e XeSS, al nuovo titolo di Bethesda.

Una notizia che farà sicuramente felici i giocatori che hanno una GPU non Radeon, soprattutto perché in un primo momento il modder aveva annunciato che l'add-on sarebbe stato disponibile solo per i sostenitori su Patreon. La mod, invece, può essere gratuitamente scaricata dagli utenti direttamente dalla pagina sul suddetto portale.

L'integrazione nei file di gioco potrebbe risultare leggermente complessa, ma l'autore ha condiviso una piccola guida che rende l'utilizzo della mod tutto sommato immediato. Innanzitutto andrà estratta la mod direttamente nella cartella principale del gioco.

In seguito andrà scaricato e installato Upscaler Base Plugin e inserito il file PDPerfPlugin.dll in mods/UpscalerBasePlugin. Andranno scaricate anche le librerie nvngx.dll e PDPerPlugin.dll e inserite nella medesima cartella. A questo punto, premendo END direttamente all'interno del gioco sarà possibile selezionare l'upscaler da sostituire a FSR 2.2.

In considerazione di questo ultimo passaggio, va segnalato che dal menù di gioco FSR 2.2 dovrà essere attivo. Questo perché gli scaler di NVIDIA e Intel andranno a sostituire quello di AMD, di conseguenza se FSR non è attivato vengono automaticamente disabilitati anche gli altri due.