AMD: nulla impedisce a Bethesda di integrare NVIDIA DLSS in Starfield

Il Gaming Chief di AMD, Frank Azor, ha affrontato le polemiche sull'assenza del supporto al DLSS di NVIDIA nell'edizione PC di Starfield. Ricordiamo che AMD è partner esclusivo del titolo di Bethesda e questo significa che, sin dal day one, offrirà la tecnologia FidelityFX Super Resolution 2 per garantire l'upscaling.

Azor, intervistato da The Verge, non ha rivelato cosa include il contratto con la software house, ma assicurato che "se vogliono il DLSS, hanno il pieno supporto di AMD". Insomma, non ci sarebbe nulla che impedisca a Bethesda di aggiungerlo al gioco.

Il Gaming Chief ha anche dichiarato che, in genere, quando AMD paga un publisher per offrirne i giochi in bundle con le nuove schede video, AMD si aspetta che in cambio diano priorità alle funzionalità destinate in primis alle Radeon. "Quando creiamo dei bundle, chiediamo loro: 'Sei disposto a dare priorità a FSR?'".

Azor ha però sottolineato che, in genere, si tratta di una richiesta piuttosto che di una pretesa. "Se ci chiedono di supportare il DLSS, diciamo sempre di sì". La questione si è fatta piuttosto calda dopo che un report dei mesi scorsi ha evidenziato come i giochi legati in qualche modo ad AMD non ricevano patch postume per supportare il DLSS di NVIDIA.

Tornando a Starfield, Azor afferma che c'è un'altra ragione per cui Bethesda potrebbe potuto voler dare priorità all'FSR. "La decisione di Bethesda di usare FSR è spinta delle console", ha aggiunto. Non è un mistero che le console Xbox Series X|S si basino su grafica AMD, inoltre il DLSS di NVIDIA presenta funzionalità specifiche - come la Frame Generation - che non funzionano su tutte le generazioni di GeForce RTX. Il DLSS è un'esclusiva di NVIDIA, mentre FSR funziona su più architetture.

"Se e quando Bethesda vorrà mettere il DLSS nel gioco, avrà il nostro pieno supporto", ha ribadito Azor incalzato in merito. Non resta che attendere eventuali evoluzioni, ben sapendo che usciranno mod amatoriali - una sicuramente a pagamento dal modder Puredark - che aggiungeranno il DLSS al titolo di Bethesda. Intanto, ricordiamo che AMD ha annunciato l'arrivo di FSR 3 in autunno, mentre NVIDIA ha messo a punto il DLSS 3.5.