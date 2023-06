DLSS su Starfield, un modder promette: implementerò DLSS 3 'entro 5 giorni dall'Early Access'

La notizia della partnership tra Bethesda e AMD per ottimizzare Starfield e implementare il supporto al FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0), che tanto ha fatto discutere nelle scorse ore, si tinge di una nota positiva. Come accennato in precedenza, la comunità dei modder è pronta a integrare il supporto al DLSS di NVIDIA nel gioco in tempi rapidi qualora la tecnologia non fosse presente al lancio.

A prometterlo è il modder PureDark, il quale si è detto pronto a scendere in campo per dare ai possessori di GPU GeForce possibilità di scelta. "Non preoccupatevi, avete me. Riuscirò a inserire almeno il supporto al DLSS 3 entro 5 giorni dall'Early Access, poi lentamente aggiungerò un'implementazione indipendente del DLSS 2 a seconda della situazione (come ho fatto con Jedi Survivor)". L'Accesso Anticipato è destinato a chi acquista le edizioni speciali di Starfield.

PureDark è un nome noto nel settore delle mod per aver "messo le mani in pasta" su Skyrim, Elden Ring, The Last of Us e Fallout 4 e per l'appunto Star Wars Jedi: Survivor. L'integrazione del DLSS 3 con Frame Generation permetterà ai possessori di GeForce RTX 4000 di incrementare notevolmente il frame rate per giocare a Starfield con impostazioni più spinte a un gioco che si preannuncia pesante e complesso.

L'unico problema, se così si può dire, è che la maggior parte delle mod di PureDark è disponibile a pagamento tramite Patreon. Probabilmente vedremo anche altri modder cimentarsi nella stessa operazione promessa da PureDark, magari gratuitamente (non è da escludere che lo stesso PureDark segua questa strada).

Allo stesso tempo, il clamore attorno alla vicenda e gli interessi convergenti di Bethesda, NVIDIA e in parte anche AMD - che recentemente si è vista accusata di boicottare il DLSS – potrebbero portare a un'implementazione della tecnologia di upscaling proprietaria delle GeForce già al day one o comunque a stretto giro.