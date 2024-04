Baldur's Gate 3: 5 premi ai BAFTA 2024, tra cui quello per il miglior gioco dell'anno

Sono rimasti ormai pochissimi dubbi sul fatto che Baldur's Gate 3 sia effettivamente il miglior videogioco del 2023. Dopo aver trionfato ai The Game Awards, ai Golden Joystick e agli Steam Awards, ecco che è la volta dei Premi BAFTA, assegnati dall'organizzazione britannica dedicata alla promozione e al sostegno delle arti nel campo del cinema, della televisione e dei videogiochi.

BAFTA ha scelto Baldur's Gate 3 come miglior videogioco dell'anno nelle categorie relative a Narrazione, Musica e per la migliore interpretazione in un ruolo di supporto, quella di Andrew Wincott che ha prestato la voce al personaggio di Raphael. Il titolo di Larian Studios è stato scelto come miglior gioco dell'anno anche dal pubblico, oltre che come gioco dell'anno in assoluto dalla stessa organizzazione.

Alan Wake 2 si piazza al secondo posto come numero di riconoscimenti ottenuti, vincendone 2, quelli per l'Audio e per la Direzione Artistica. Ecco l'elenco completo dei giochi premiati:

Best Debut Game – Venba

Audio Achievement – Alan Wake 2

Multiplayer – Super Mario Bros. Wonder

Evolving Game – Cyberpunk 2077

Game Design – Dave The Diver

British Game – Viewfinder

Artistic Achievement – Alan Wake 2

New Intellectual Property – Viewfinder

Narrative – Baldur’s Gate 3

Special Award – Special Effect

Performer in a Supporting Role – Andrew Wincott (Baldur’s Gate 3)

Family – Super Mario Bros. Wonder

EE Player Choice – Baldur’s Gate 3

Animation – Hi-Fi Rush

Music – Baldur’s Gate 3

Game Beyond Entertainment – Tchia

Technical Achievement – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Performer in a Leading Role – Nadji Jeter (Marvel’s Spider-Man 2)

Best Game – Baldur’s Gate 3

Per concludere, vi invitiamo a non perdervi la nostra recensione di Baldur's Gate 3.